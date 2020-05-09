擠眉弄眼、手比愛心！唐寶寶拍攝母親節影片　媽媽泛淚：好感動

▲唐氏症基金會所屬的「天生我才」台中霧峰站，找來12名唐寶寶及心智障礙者拍攝母親節影片。（圖／唐氏症基金會提供）

記者白珈陽／台中報導

明天就是母親節，中華民國唐氏症基金會所屬的「天生我才」台中霧峰站，找來12名唐寶寶及心智障礙者，手比愛心、嘟嘴裝可愛，為最愛的媽媽拍攝母親節影片，讓媽媽們眼角泛淚直呼「真的好可愛、好感動！」。

唐氏症基金會所屬的天生我才台中霧峰站，其機構性質為「社區日間作業設施」，又稱「小作所」。「小作所」為年滿18歲（特殊需求者年齡可向下延伸至15歲），且領有身心障礙證明的身心障礙者，提供手工皂製作、包裝代工、清潔等工作，一天4小時，其餘時間則幫助障礙青年培養自主能力、人際交流等。

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▲▼唐寶寶專心致志的工作情形。

適逢母親節，台中霧峰站找來12名堂寶寶及心智障礙者，以「我最親愛的媽媽」為題拍攝母親節影片，影片中唐寶寶們手比愛心、雙手高舉、嘟嘴裝可愛、對螢幕親吻，盡力表現出對母親的尊敬及愛意，媽媽們看了影片後，都備感溫暖與感動。

然而受到疫情影響，唐式基金會推出的母親節蛋糕銷售量比往年少了近3成，募款也明顯減少，唐氏症基金會專員柯光昱表示，他們能為孩子們做的其實很有限，只能儘量給予孩子幫助，讓孩子不斷進步、服務不中斷。在這全台景氣低迷的情況下，特拍攝影片，希望藉此給予唐寶寶們的父母最大的欣慰，也盼望各界持續挹注資源，讓孩子們繼續快樂成長、進步。

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