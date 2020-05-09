預約制調整入園時間　港海洋公園重開以顏色膠帶區隔遊客

▲清潔人員於關閉中的海洋公園進行消毒作業。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，香港海洋公園自1月26日起停運至今已104日。海洋公園昨（8日）表示，正在正審慎擬定重開時間表，希望可以儘快重新接待訪客。據悉，開放初期油運時間將調整為上午10時至晚上6時，所有遊客須在網上預約。

▲香港海洋公園即將復園迎接遊客。（圖／中新社）

《澎湃新聞》報導，海洋公園表示，營運方面已作出所有必要調整，並著重清潔和消毒設施，以及改變各種活動安排和形式以確保社交距離。據了解，入園前遊客均須測量體溫，且於公園入口及各景點、機動遊戲、零售店及室內設施均必須佩戴口罩。

此外，公園內各類遊戲和設施容客量均比往常減少超過一半，內部劇場將採取隔行入座措施。至於所有動物展館，入口區將設置消毒地毯及洗手液，園方也會在遊戲設施等候區設顏色膠帶，分隔每組訪客，以保持社交距離。

▲香港酒吧及餐館將陸續恢復營業服務。（圖／路透）

隨香港新冠病毒疫情趨緩，特區政府也決定分階段陸續恢復各項公共設施和服務。包括港珠澳大橋穿梭巴士港澳線恢復有限度服務，酒吧及影院等場所也於昨日開放，但要求酒吧內桌與桌間距得離1.5公尺，每桌限坐4人，「除飲食時間外須佩戴口罩，現場則不可有表演等環節。」

同時，香港藝術館、文化博物館及歷史博物館等13間博物館也在5月8日開放，重開的博物館均需遵循入內者佩戴口罩、限制入場人數等措施。