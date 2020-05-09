萬件紓困案沒審核甩鍋中央？　新北市3點打臉：連夜初審刷掉3分之1





▲劉和然召開記者會說明紓困案件一度卡關衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對衛福部一度拒收新北市紓困案件，新北市副秘書長劉和然9日表示，新北市送上去的案子是通過初審及無法處理的，已經淘汰了3分之1件。第二、中央系統目前仍非常不穩定，若送至中央審核整體流程會快很多。第三、地方系統無法查詢最重要的109年稅務資料。

行政院院蘇貞昌日前指示地方「快速收件、中央審核、基層免責」，因此，新北市將通過初審的萬份紓困案件送至衛福部，希望透過中央系統快速審核後發錢給民眾。不料，衛生福利部社會救助及社工司長楊錦青卻對媒體說，「不懂為什麼新北市政府要把資料都送到衛福部，其他縣市別學錯誤示範」。

對於中央與地方陷入因業務分工造成互相指責，劉和然也提出3點意見，第一、中央做政策決定前必須更加嚴謹。第二、各部會與院的溝通必須明確，規則確認後再對外發布。第三、中央系統開發與準備工作必須落實，讓第一線同仁有所依循。

針對外界質疑新北市將申請書甩鍋送給中央審核，劉和然說明，市長侯友宜的立場從一開始都是「從寬、從速、從簡，寧可多發，不要漏發」，蘇貞昌也特別指示「快速收件、中央審核、基層免責」，基於這三個原則，新北市經過初審之後，送了9,301件到衛福部。在此之前收了1萬2千多件，淘汰了近3分之1件之後，才送去衛福部。

劉和然說明，目前中央系統不穩定，無法快速審查，查詢項目包含民眾納保的勾稽、是否已申請其他紓困方案等標記，在不穩定的系統下，很難快速發錢，尤其稅務資料是地方系統查不到的。

劉和然表示，目前可查到的稅務資料只到108年12月31號，但是這次資格審查最主要是針對109年1月到4月，最重要的資料卻看不到。透過中央審查，可以讓需要的人快速拿到現金。

劉和然說，中央跟地方是一體的，新北市沒有要跟中央對抗，否則新北就不會做初審，只希望民眾可以盡快拿到補助。但回過頭來，「為什麼中央一個政策出來之後，這麼多人有意見？基層同仁全部要加班？包括今天差點演變成中央跟地方的公務人員互相指責」。

新北市府官員指出，民眾本來就有備齊資料的可以快速審過，若只帶身份證寫且結書的人，靠地方的系統是來不及的，系統也非常不穩定，點一個頁面要等待非常久。中央流行疫情指揮官陳時中下午表示，無法審核的才送中央，新北市送去的資料就是經過初審後無法審核的。

該官員指出，由於地方系統無法查詢今年稅務資料，照理說所有縣市的案件如果要確認民眾真的都符合資格，就要送到中央審核，如果怕麻煩區公所也是可以全部都否決掉。新北市區公所與社會局連夜嚴謹審查，第一個送件卻被大做文章，基層人員的辛苦都白費了。