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陸「黑臉醫生」最新照片出爐　陸專家：易凡已康復出院逐漸變白

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▲新冠肺炎確診的黑臉醫生易凡最新照片曝光，膚色已明顯變白。（圖／翻攝中新網）

▲新冠肺炎確診的黑臉醫生易凡最新照片曝光，膚色已明顯變白。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸武漢中心醫院兩位醫生易凡及胡衛鋒因新冠肺炎重症住院，日前在網路上因「全身發黑」引起外界關注。對此，中日友好醫院外科重症醫學科副主任段軍今（９日）在大陸國務院聯防聯控機制舉行的記者會上秀出最新照片，照片顯示，易凡痊癒出院回家後，皮膚已逐漸變白，神情也顯得輕鬆許多。

《人民網》報導，段軍表示，救治團隊持續和兩人保持聯繫，易凡醫生已出院回家，胡衛鋒仍在住院康復治療中。段軍提到，皮膚變黑是因為症狀過重，使用了一種叫做多粘菌素B的藥物，導致色素沈澱、皮膚變黑，「這會慢慢恢復。」

▲兩位新冠肺炎重症醫生皮膚變黑是因為使用了一種叫做多粘菌素B的藥物。（圖／翻攝北京日報）

▲兩位新冠肺炎重症醫生皮膚變黑是因為使用了一種叫做多粘菌素B的藥物。（圖／翻攝北京日報）

回憶起1月時，兩名確診醫師轉院至中日友好醫院的情況，段軍提到，經評估發現，兩位病人都存在血源性感染，診療時得想盡一切辦法把血管裡面的感染源去除，其中，最關鍵的就是更換他們身上的所有導管，尤其是最危險的ECMO導管，「雖然提前做了很詳細的準備和周密的預案，但是在更換ECMO管線時，還是出了意外，導致患者胸腔大出血、出現休克。」

段軍表示，「成功更換ECMO管線後第3天，易凡醫師就醒了。」緊接著，兩位醫生經過救治，易凡在第14天撤掉ECMO，已經出院回家，「而胡衛鋒是在第20天撤掉ECMO管線，現在還在醫院康復治療中。」

▲大陸中日友好醫院外科重症醫學科副主任段軍秀出黑臉醫生的最新照片。（圖／翻攝人民網）

▲大陸中日友好醫院外科重症醫學科副主任段軍秀出黑臉醫生的最新照片。（圖／翻攝人民網）

段軍也在記者會現場秀出易凡今日拍攝的最新照片，相較於4月6日的照片，易凡的膚色已經明顯變白。段軍提到，易凡得知今日的記者會，特地在上午把他的照片發過來，「囑託我一定要把他的感謝表達給一直關心和幫助他的各位朋友，包括同事和親人。」

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