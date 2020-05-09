疫情封鎖像檸檬　AV女優雷麗里德分享「裸」居生活！

▲▼AV女優雷麗里德跟粉絲分享她的「裸」居生活照。（圖／翻攝自IG@Riley Reid)

國際中心／綜合報導

跟一般人不一樣，普遍來說，AV女優工作時是很少穿衣服的，反而在家穿得比較多。 不過，著名AV女優雷麗里德(Riley Reid)在新冠疫情封鎖期間，透過IG跟粉絲分享她的家居生活照。照片裡的她卻幾乎沒有穿衣服，變成了「裸」居生活照。

這位28歲女優是否在想：若穿上衣服，粉絲粉會不習慣、或認不出她來吧嗎？不是的。原來依照她大小姐的定義：穿了一條小褲褲，就算是在家裡有穿衣服了。看來，她穿不穿衣服都是一樣自在的。

從照片可見，她當時正在做自己的事。其口一張照片顯示，她正在打開洗碗機。另一張照片則顯示她在院子裡使用筆電。 還有一張照片顯示，她只「穿戴」了手套和口罩。俏皮的圖說上寫著：「這是我唯一使用的保護措施。」

她的貼文獲得了46萬2700個讚，許多人很欣賞她的幽默感。一名網友留言說：「哈哈哈！很有趣的圖說。」另一名網友說：「如果COVID-19讓你足不出戶，我有這份魅力可以吸引你出門嗎？」還有一名網友肖想說：「我希望跟你被隔離在一起。」他們真的是想太多了。難道他們忘記了有「社交距離」這回事嗎？

眼尖的網友可能發現，雷麗里德的背部刺有一行繁體中文字，仔細一看，上面寫的是：「生活帶來您時檸檬做檸檬水」。 這是蝦咪意愢？原來這是譯自一句英文諺語：When Life Gives You Lemons, Make Lemonade。意思是為「當生命給你又酸又苦的檸檬時，你可以把它做成又甜又好喝的檸檬水。」引申為逆來順受、苦中也可以作樂的意思。

這大概是她的座右銘吧？但為什麼譯得這麼生硬呢？有網友說，這又是「 Google翻譯」的傑作！我試了一下，發現並非如此。「Google翻譯」的譯文是:「當生活給你檸檬時，就做檸檬水。」還蠻準確的。所以，大家別再動不動就冤枉「Google翻譯」了！