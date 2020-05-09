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疫情控不住！3姊妹護理師「下班慘遭虐殺」　屍體排列放…兇手無破綻洩憤

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲墨西哥傳出3姊妹命案，死者全是護理師。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球疫情嚴重，不少第一線醫療人員甚至犧牲家庭、私人時間就是希望可以從死神、瘟疫手中搶救生命，然而返回私生活時卻還要面對外界的壓力。墨西哥疫情仍處於緊繃狀態，如今卻傳出民眾對醫療人員出現敵意，一對三姊妹護理師竟遭到謀殺。

根據《路透社》報導，墨西哥官員表示，隨著墨西哥的疫情沒有緩和的跡象，目前全國約有33000人確診，民眾的對於限制令得忍受達到極限，甚至對於前線的醫護人員出現排擠攻擊的狀況。日前一對三姊妹在北部的科阿韋拉州（Coahuila）被發現遭到謀殺，遺體就放在一起，目前雖未找到兇手，但當局也擔心，隨著疫情遲遲沒有得到緩解，會有更多衛生工作者遭到民眾挑釁或是攻擊。

檢察官馬爾克斯（Gerardo Marquez）表示，推斷可能有2～3人參與犯案，但目前還在追尋兇手，也在釐清三姊妹究竟是何時遭到殺害，雖不能證實是因為在衛生單位工作而遭到攻擊，但是身分仍是調查的主要方向之一。

墨西哥衛生部門估計，新冠病毒將在本周於該國達到最高峰，7日墨西哥曾通報單日最高確診人數1982人、257人死亡，政府也不避諱表示，實際感染狀況可能更嚴重，死亡病例可能也被低估。

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