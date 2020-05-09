遍地開花！軍人偷跑gay吧「多人狂歡」境內感染激增　醫院遭隔離

▲南韓首爾梨泰院的同志夜店，陸續傳出新冠肺炎感染者（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓近期新增病例多為境外移入，如今卻因夜店群聚感染使得境內本土案例激增。今（9）日新增18例新冠肺炎確診，其中17例被證實為首爾梨泰院「King Club」等男同志夜店內的群聚感染。

遭感染的除了有京畿道龍仁市29歲男性（龍仁第66案）、案66的朋友與同事、男性護理師和其同住的哥哥、2名軍人、3名外國人等，截至9日上午10時（當地時間）為止，共20多名新增患者和梨泰院夜店有關。

根據南韓防疫當局，龍仁案66確診前和居住在京畿道安養的31歲男性好友，在未配戴口罩情況下，於5月2日凌晨到訪King Club、Trunk Club、Club Queen等5間位於首爾龍山區梨泰院的同志夜店，之後兩人雙雙於6、7日確診，龍仁案66在疫調過程中坦言曾到訪梨泰院，隨後King Club也在臉書粉專上發文承認有確診者來訪，目前該粉絲頁關閉中。

根據南韓國防部和龍仁市的疫調結果，陸軍人士司令部中央補充大隊的29歲將校A某曾和朋友1日晚間11時30至隔日清晨5時10分，到梨泰院男同志夜店King Club飲酒狂歡，而該朋友就是首爾市鐘路區的第17例確診患者；而隸屬於國防部的網戰司令部的下士B某，在違反國防部的規定下，於同時段造訪該夜店，6日開始出現疑似症狀後仍正常上下班，9日確診。

▲南韓軍隊也因梨泰院夜店，而出現感染者（示意圖／達志影像／美聯社）

京畿道城南醫療院新冠肺炎隔離病房的男護理師也在連休期間，於本月2、3、5日造訪梨泰院的夜店，並曾至健身用品店購物，6日喉嚨開始發癢，7日採取檢體後確診，與其同居的哥哥也宣布確診。

仁川市富平區一名21歲男子於本月2、3、5日多次拜訪King Club，之後在未配戴口罩下搭乘電車與公車等前往舞蹈練習室、投幣式卡啦OK、牙醫、超商等，8日確診；仁川市彌鄒忽區24歲男子2日晚間至3日凌晨拜訪King Club，且和前述21歲確診男子於梨泰院的路邊攤同桌用餐，8日確診；仁川市延壽區22歲男子也曾於2日前往梨泰院夜店，5日時開始咳嗽，8日確診；首爾市九老區21歲的憂鬱症男性患者4日前往梨泰院夜店後旋遭感染，其入院看診的仁川市西區某精神科醫院目前謝絕看診、並進入封院隔離階段。



忠清北道清州市22歲男子，曾於4日晚間12時至隔日凌晨3時到訪King Club，在接獲同行友人確診消息後，於8日接受篩檢，並於同日確診；據《Newsis》報導，該男子確診後仍在戴口罩下，至現代百貨公司忠清店化妝品展示櫃上班，曾與該男接觸的3名同事、1名計程車司機目前隔離中。

▲南韓政府勸導酒店等娛樂設施，非必要應停業1個月（圖／路透社）

根據梨泰院夜店所有訪客名單，初步估算接觸者超過1510人。南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立9日召開記者會表示，和龍仁案66有關的梨泰院夜店群聚感染案例總共逾20多人，且目前仍有持續擴散（二次感染）的跡象；金剛立更表示，中央政府已下達行政命令，和地方政府、警方合作，要求全國酒店等娛樂設施非必要應暫停營業1個月。

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