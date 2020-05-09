　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遍地開花！軍人偷跑gay吧「多人狂歡」境內感染激增　醫院遭隔離

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓首爾梨泰院的同志夜店，陸續傳出新冠肺炎感染者（示意圖／取自Pixabay）

▲南韓首爾梨泰院的同志夜店，陸續傳出新冠肺炎感染者（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓近期新增病例多為境外移入，如今卻因夜店群聚感染使得境內本土案例激增。今（9）日新增18例新冠肺炎確診，其中17例被證實為首爾梨泰院「King Club」等男同志夜店內的群聚感染。

遭感染的除了有京畿道龍仁市29歲男性（龍仁第66案）、案66的朋友與同事、男性護理師和其同住的哥哥、2名軍人、3名外國人等，截至9日上午10時（當地時間）為止，共20多名新增患者和梨泰院夜店有關。

根據南韓防疫當局，龍仁案66確診前和居住在京畿道安養的31歲男性好友，在未配戴口罩情況下，於5月2日凌晨到訪King Club、Trunk Club、Club Queen等5間位於首爾龍山區梨泰院的同志夜店，之後兩人雙雙於6、7日確診，龍仁案66在疫調過程中坦言曾到訪梨泰院，隨後King Club也在臉書粉專上發文承認有確診者來訪，目前該粉絲頁關閉中。

根據南韓國防部和龍仁市的疫調結果，陸軍人士司令部中央補充大隊的29歲將校A某曾和朋友1日晚間11時30至隔日清晨5時10分，到梨泰院男同志夜店King Club飲酒狂歡，而該朋友就是首爾市鐘路區的第17例確診患者；而隸屬於國防部的網戰司令部的下士B某，在違反國防部的規定下，於同時段造訪該夜店，6日開始出現疑似症狀後仍正常上下班，9日確診。

▲▼南韓軍隊也因梨泰院夜店，而出現感染者（示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓軍隊也因梨泰院夜店，而出現感染者（示意圖／達志影像／美聯社）

京畿道城南醫療院新冠肺炎隔離病房的男護理師也在連休期間，於本月2、3、5日造訪梨泰院的夜店，並曾至健身用品店購物，6日喉嚨開始發癢，7日採取檢體後確診，與其同居的哥哥也宣布確診。

仁川市富平區一名21歲男子於本月2、3、5日多次拜訪King Club，之後在未配戴口罩下搭乘電車與公車等前往舞蹈練習室、投幣式卡啦OK、牙醫、超商等，8日確診；仁川市彌鄒忽區24歲男子2日晚間至3日凌晨拜訪King Club，且和前述21歲確診男子於梨泰院的路邊攤同桌用餐，8日確診；仁川市延壽區22歲男子也曾於2日前往梨泰院夜店，5日時開始咳嗽，8日確診；首爾市九老區21歲的憂鬱症男性患者4日前往梨泰院夜店後旋遭感染，其入院看診的仁川市西區某精神科醫院目前謝絕看診、並進入封院隔離階段。

忠清北道清州市22歲男子，曾於4日晚間12時至隔日凌晨3時到訪King Club，在接獲同行友人確診消息後，於8日接受篩檢，並於同日確診；據《Newsis》報導，該男子確診後仍在戴口罩下，至現代百貨公司忠清店化妝品展示櫃上班，曾與該男接觸的3名同事、1名計程車司機目前隔離中。

▲▼南韓政府勸導酒店等娛樂設施，非必要應停業1個月（圖／路透社）

▲南韓政府勸導酒店等娛樂設施，非必要應停業1個月（圖／路透社）

根據梨泰院夜店所有訪客名單，初步估算接觸者超過1510人。南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立9日召開記者會表示，和龍仁案66有關的梨泰院夜店群聚感染案例總共逾20多人，且目前仍有持續擴散（二次感染）的跡象；金剛立更表示，中央政府已下達行政命令，和地方政府、警方合作，要求全國酒店等娛樂設施非必要應暫停營業1個月。

►5小時內連泡5夜店！他沒戴口罩一晚連傳12人　軍人泡gay吧慘中鏢

►時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
被家人逼「一定要自然產」！她從5F跳下一屍兩命　護士慘背鍋
快訊／八里渡船頭驚見男女陳屍樹林
路易莎「10人桌堆滿書」不見人！一看扯炸…連衛生紙都set好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國再祭新規！縮短「中國駐美記者」簽證至90天　持港澳護照除外

遍地開花！軍人偷跑gay吧「多人狂歡」境內感染激增　醫院遭隔離

金正恩掌權3代屢遭媒體「賜死」！金正日死法最慘…160人陪被「炸死」

全球4百萬人染疫！　「60天時間軸」看中國在疫情爆發初期做了什麼

神級健身高手！「彈簧人」體力超驚人　20秒狂秀「花式伏地挺身」

口水就能驗！美FDA批准首款家用唾液篩檢　免看醫生超方便

泰王揪20性戰士妃子「歡愉室激戰」　相差35歲超嫩新寵曝光…竟是小女兒閨密！

全國封鎖太苦悶！夫妻躲家中自釀啤酒想浪漫　一喝倒地慘死

日本媽媽「雪白Q彈」教下廚！天使視角狂攝　單日爆出終極點閱

哈利梅根被爆搬進「5億豪宅」　浴室有12間...還有大型泳池和噴泉

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

交大400坪「12舍交誼廳」大改造　鬼城變酒吧！網：誇張美爆羨慕死

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

動彈不得！寫功課一堆貓來打擾　妹妹「懸空坐姿」Hold住一切XD

美國再祭新規！縮短「中國駐美記者」簽證至90天　持港澳護照除外

遍地開花！軍人偷跑gay吧「多人狂歡」境內感染激增　醫院遭隔離

金正恩掌權3代屢遭媒體「賜死」！金正日死法最慘…160人陪被「炸死」

全球4百萬人染疫！　「60天時間軸」看中國在疫情爆發初期做了什麼

神級健身高手！「彈簧人」體力超驚人　20秒狂秀「花式伏地挺身」

口水就能驗！美FDA批准首款家用唾液篩檢　免看醫生超方便

泰王揪20性戰士妃子「歡愉室激戰」　相差35歲超嫩新寵曝光…竟是小女兒閨密！

全國封鎖太苦悶！夫妻躲家中自釀啤酒想浪漫　一喝倒地慘死

日本媽媽「雪白Q彈」教下廚！天使視角狂攝　單日爆出終極點閱

哈利梅根被爆搬進「5億豪宅」　浴室有12間...還有大型泳池和噴泉

獨／男爆哭：這裏爆癢又紅腫　有噴濺痕！女醫「驚毋湯」：睡覺反射動作害慘

北京隔離日記／無法回家的母親節 與疫同行...「他們」三個月沒見家人

美B-1B轟炸機「鉗型攻勢」入南海…專家揭驚人目的：警告意味濃厚

「單層排氣」公共衛生好　鄉林打造最好玻璃帷幕綠建築

兩岸條例刪「國家統一」 國台辦：在謀獨的道路上飆車 極其危險！

平價小火鍋單點肉片「1份60元」他納悶！網曝成本貴在這：那種肉很便宜

幫你抓癢癢！米克斯爽到臉變形　後腳變「電動腿」笑翻家人

為老社區注入新活力！「運河星鑽計畫」重現府城往日榮光

府城發展新指標　三井OUTLET催化「台南高鐵特定區」成明日之星

台灣史前館即將封館整修　5/12起至5/30免票入場參觀

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

國際熱門新聞

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

她半夜被iPad訊息驚醒　男友家抓姦…衣櫃跌出裸妹

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

加拿大總理杜魯道　感謝台灣慷慨捐贈口罩

女議員誤傳「雙人運動片」！不會收回踢光群組

AV女優雷麗里德分享「裸」居生活

譚德塞：WHO大缺507億資金　呼籲全球團結

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨密

逃跑男遭警射殺　3萬人觀看直播

狂歡整夜連泡5夜店！他沒戴口罩泡gay吧12人慘中鏢

狂刺6月孕妻肚！狠父載走1歲女「丟下陡峭懸崖」

更多熱門

相關新聞

林右昌：公共場館都沒因疫情關閉

林右昌：公共場館都沒因疫情關閉

中央流行疫情指揮中心8日表示，國內新冠肺炎疫情穩定控制中，並宣布目前仍暫停營業之業者，經各縣市政府評估符合防疫及安全條件後，可開放營業。對此，基隆市長林右昌表示，在遵循中央的防疫指引下，「基隆人很幸福，一直都維持正常生活，沒有關閉運動場、學校、圖書館等市民活動場所」。

連續2天「+0」！通路飯店優惠懶人包

連續2天「+0」！通路飯店優惠懶人包

北市府推限量禮盒　寶貝宅在家也能抓週趣

北市府推限量禮盒　寶貝宅在家也能抓週趣

指揮中心：加護、安寧病房即起開放探病

指揮中心：加護、安寧病房即起開放探病

稽核人員帶小孩加班！陳時中心疼

稽核人員帶小孩加班！陳時中心疼

關鍵字：

日韓要聞南韓新冠肺炎梨泰院首爾gay吧King Club

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

男友IG有2種照片　代表容易出軌

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面