護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」　封城都沒人…哭破喉嚨45分鐘痛忍！

▲義大利一名孕婦等公車時遭到性侵。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情最早爆發的義大利，在3月初就宣布鎖國封城的政策，直到7日總理孔蒂（Giuseppe Conte）才宣布將逐步放寬限制，然而在限制令下的社會，處處都有治安漏洞。日前就傳一名懷孕的護理師，下班後到公車站等車，但因為人煙稀少，她竟遭到陌生男子性侵，即便過程中哭喊求救，卻完全沒人聽到。

根據英國《太陽報》報導，該名懷孕的護理師案發當天，在義大利那不勒斯火車站外一處Corso Arnaldo Lucci Metropark公車亭等車，當時雖是下午三點多，但因限制令的關係，街上人煙相當稀少。一名男子上前緩緩的對著已經等車一小時的護理師說道：「最好照我做的去做，給我我想要的」。

該名護理師當下感到相當害怕，且擔心胎兒受到影響，只能照做。護理師表示，「這個男人的體型是我的兩倍，所有的重量就這樣壓在我身上，他一度很生氣，因為我的褲子太僅脫不下來」，護理師一度告訴男子自己是個孕婦，但卻沒有讓這名變態停手。就這樣遭到侵犯45分鐘，過程中護理師一度看到有人經過，但呼叫對方卻沒有聽到。

性侵結束後男子迅速逃離，護理師隨即報警，警方逮捕時發現，變態男子是來自塞內加爾的非法移民，且在性侵護理師後一度想要掐死對方，直到一輛公車剛好進站，司機出手相救一切結束。