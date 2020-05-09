新村也淪陷！gay吧梨泰院狂歡完「續攤」　3外國人獵豔路徑曝光

▲南韓政府勸導酒店等娛樂設施，非必要應停業1個月。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院同志酒吧King Club內引起的群聚感染，造成境內案例激增，其中曾到訪King Club的3名確診外國人，現在更遭爆還曾連日到訪首爾新村當地的知名酒吧「다모토리5」，由於在狹窄的地段時常擁入大批人群狂歡，外界擔憂可能引起大規模群聚感染。

根據《朝鮮日報》，2名法國人（各為10幾歲至20多歲）和1名20多歲的美國人同住於首爾龍山區梨泰院2洞。西大門保健所指出，這3名外國人於本月2日到同志酒吧King Club狂歡（和龍仁市第66案同時段），3日晚間9時40分至隔（4）日凌晨3時駐足西大門區新村的酒吧다모토리5，4日晚間11時又前來消費，直到5日凌晨才離去。

3名外國人搭乘公車、地鐵從梨泰院前往新村，龍山區廳透過疫調表示，3名外國人移動途中有乖乖掛上口罩，因此沒有其他不明確的接觸者。西大門區廳也呼籲，5月3日至5日間曾到訪다모토리5消費的民眾，這2個禮拜應避免外出，若有症狀則可到居住當地所屬的保健所（即衛生所）接受檢查。

▲3名拜訪gay吧的外國人，隔日前往新村的酒吧다모토리5（圖／翻攝自Naver地圖街景）

據悉，「다모토리5」是新村當地頗負名氣的夜店，由於異性間相處氣氛自由、融洽，消費者可獲允許在座位間跳舞，不少年齡20多歲大學生、或剛出社會的上班族常到此地「獵豔」，釣獵物上鉤。

今（9）日上午統計，截至0時起南韓已超過17名境內感染患者，皆和梨泰院酒吧有關。

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