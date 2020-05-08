印度廠洩毒隔日「疏散方圓5km」LG急澄清　印警怒控過失致死！

▲LG位於印度安得拉邦（Andhra Pradesh）的化工廠毒氣外洩，數千人身體不適。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

南韓LG位於印度安得拉邦（Andhra Pradesh）的化工廠7日凌晨3時有毒氣體外洩，釀成11死、800人住院，另有超過5000人出現呼吸困難、眼睛刺痛症狀。當局8日將疏散範圍擴大至方圓5公里，外界懷疑氣體二度外洩，但LG緊急澄清，此舉只是預防措施。另外，印度警方指控「LG聚合物印度公司」過失致死，已經提起訴訟。

LG位於印度維沙卡帕特南（Visakhapatnam）的化工廠發生有毒氣體外洩，導致11死、800人住院。當局成立委員會展開調查，安得拉邦首席部長芮迪（Jagan Mohan Reddy）7日證實，洩漏氣體是廠內主要原料苯乙烯（styrene），可能是因存放過久才會發生意外。



▲LG印度化工廠方圓5公里的居民8日午夜時分遭到疏散。（圖／路透）



綜合《路透社》、《韓聯社》報導，印度當局8日將工廠附近的疏散範圍擴大至2倍，也就方圓5公里的範圍。居民表示，警察於8日午夜時分開始把大家從家中送到等候的巴士上。當地消防官員阿南德（N. Surendra Anand）透露，工廠再度排放氣體，「情勢很緊張」。

擴大疏散範圍一事引發討論，外界猜測是否二度發生意外。但LG發表聲明澄清，毒氣沒有二次外洩，「由於擔心溫度上升，LG化工已經要求警方疏散居民做為預防措施，我們正在採取必要措施。」

▲印度警方針對「LG聚合物印度公司」的管理階層提起訴訟。（圖／路透）

印度警方尚未展開全面調查，但已經針對「LG聚合物印度公司」的管理階層提起訴訟，內文提及工廠處理有毒物質時有所疏忽，造成傷害，危害公眾生命安全，涉及過失致死。據悉，LG化工廠駐首爾發言人拒絕對此回應。

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