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Zoom線上開庭拚防疫！謀殺犯「遭判死刑」　人權觀察：方向錯誤太殘忍

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▲▼上吊,絞刑,死刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲奈及利亞4日利用Zoom召開線上法庭，裁定一名男子死刑，引發外界討論。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

奈及利亞4日發生一起爭議事件，拉各斯（Lagos）高等法院在疫情期間避免群聚，透過視訊電話應用程式Zoom召開線上法庭，嫌犯哈米德（Olalekan Hameed）被控謀殺罪，處以絞刑。國內外人權倡議組織批評，線上法庭立意良善，但這項裁定「方向錯誤」，是「殘忍且不人道」的。

奈及利亞實施封鎖禁令，防止疫情蔓延，4日是限制鬆綁的第一天，民眾陸續回到工作崗位，但除了緊急法庭以外，大多數審判都被暫停。位於伊凱賈（Ikeja）的拉各斯高等法院為了避免群聚，4日透過Zoom召開線上法庭，律師、檢察總長都在不同的地方參加視訊，聽證會持續將近3小時。

男性嫌犯哈米德是一名司機，涉嫌於2018年12月殺害雇主的76歲母親歐昆珊雅（Jolasun Okunsanya），被關押在「基里基里最高安全級別監獄」（Kirikiri Maximum Security Prison）。他不願認罪，最後在線上法庭中被法官達達（Mojisola Dada）宣布判處絞刑。

但是，奈及利亞和國際人權倡議組織要求當局撤銷判決。「人權觀察」（Human Rights Watch）認為，疫情期間仍持續召開線上虛擬法庭，是對於伸張正義的承諾，但司法單位卻方向錯誤，將嫌犯處以絞刑，「不可逆轉的懲罰是過時的，本質上既殘忍又不人道，應該要被廢除。」據悉，目前仍不清楚哈米德是否會提起上訴。

根據奈及利亞法律，死刑必須經州長批准才會執行，且通常不會實施，但法院仍在持續做出判決。國際特赦組織（Amnesty International）數據指出，奈國目前仍有2000名死刑犯，最後3起處決發生於2016年。

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