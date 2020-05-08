非裔男「社區慢跑」慘被3槍射殺！退休警帶兒「追人開槍」辯：以為是賊

▲美國喬治亞州25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）今年2月慢跑時無故遭到槍殺身亡，案發畫面本周被釋出，在社群媒體上流傳。（圖／翻攝Twitter@AquilaThomas09）

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）今年2月在布倫瑞克（Brunswick）的住宅區慢跑，無故遭到槍殺身亡，兇手7日終於落網。嫌犯是一對白人父子檔，爸爸甚至是退休員警，2人供稱，以為死者是闖空門的竊賊，才會追上去開槍。

綜合《美聯社》、《衛爆》報導，亞伯里2月23日趁著周日下午來到布倫瑞克的住宅區慢跑，未料慘遭殺害，引發全美輿論憤怒。時隔74天，喬治亞州調查局（GIB）在展開獨立調查的隔日宣布逮捕嫌犯。兇手是64歲的退休員警格雷戈里（Gregory McMichael）與34歲兒子崔維斯（Travis McMichael），2人都因被指控謀殺罪、嚴重傷害罪入獄。

▲64歲退休員警格雷戈里（左）與34歲兒子崔維斯（右）射殺無辜非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）。（圖／達志影像／美聯社）

根據喬治亞州調查局，格雷戈里供稱，他以為亞伯里是先前闖空門的竊賊，才會與兒子帶著槍械開車追趕。新聞稿指出，父子2人「持有2把槍械與亞伯里對峙，在過程中，崔維斯開槍並殺死亞伯里」，此外目前沒有透露其他細節。

So if this video hadn’t emerged of Travis McMichael killing Ahmad Arbery the D.A would have never brought this to the grand jury? So a black man can now add jogging to the “Things you can’t do while black” list. #AhmadArbery #JusticeForAhmaudArbery pic.twitter.com/VzyA4Y8yTz — Sunny Baudelaire (@AquilaThomas09) May 6, 2020

此案2月發生時引發全國譁然，一段36秒影片本周流出之後，再度激起社會憤怒。畫面中顯示，死者生前靠著道路左邊慢跑，經過卡車時卻突然被開槍。他與一名似乎手持霰彈槍或者來福槍的男子扭打，第二聲槍響之際揍了對方一拳，第三聲槍響以後，起身踉蹌跑了幾英尺，臉部朝下摔倒在路邊。

辯護律師塔克（Alan Tucker）於7日證實，自己就是向電視台提供影片的人，但沒有透露畫面來源。他強調在此案中沒有代表任何一方，「我的社區正在被錯誤指控與假設撕裂」。

死者親友對此感到欣慰，但也因漫長等待感到失望。受害者家屬透過律師克倫普（Benjamin Crump）發表聲明表示，「這是邁向正義的第一步。這一對兇殘的父子懂得掌握法律，他們奪走一名只是在跑步的年輕黑人男子性命，然後享受了74天的自由，這是對於正義的嘲弄。」

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