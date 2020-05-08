LG Velvet在韓國正式發布！　搭載Android 10支援觸控筆

▲LG Velvet。（圖／LG官網）

記者謝仁傑／綜合報導

LG Velvet 終於正式在韓國亮相了，「Velvet」是指「喚起光澤、光滑和優質柔軟的象徵」，LG 試圖以特色命名的方式，有別於一般手機的代號命名，為消費者建立更清晰的品牌形象，可能成為該品牌近年的轉捩點。

近期以來，LG 不斷釋放許多新機的預告片，從中我們得知其配備6.8吋的FHD+ OLED螢幕，內部搭載高通Snapdragon 765晶片，8GB RAM和128GB UFS 2.1內存，且可以透過microSD擴展儲存空間，電池容量達4,300mAh，支援快速充電和Qi無線充電，更重要的是它有支援5G。

背部垂直排列的鏡頭組由4,800萬像素的主鏡頭、800萬像素的超廣角鏡頭和500萬像素的深度感測器組成，正面頂部以打孔的方式呈現前置鏡頭，有1600萬像素。

LG Velvet 支援 Android 10，鑑於 LG 的更新記錄，目前還不清楚它是否會及時更新到 Android 11，支援觸控筆，但 LG Velvet 並未隨附觸控筆，用戶可能需要另外添購。

新機售價約為700美元（約新台幣20,900元），共有黑、白、紅、藏青等四款相當有質感的顏色可供選擇。據報導LG 目前尚無正式計劃將 Velvet 推向國際市場，期待未來幾週會有更多消息。



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