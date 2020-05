法軍人自爆「去年10月武漢運動會」就染疫！軍方急下封口令

▲法國軍人爆料,她去年10月到武漢參加世界軍人運動會時就已經感染新冠肺炎。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/編譯

法國31歲軍人克洛夫(Elodie Clovel)於3月25日受訪時爆料,去年10月到武漢參加第7屆世界軍人運動會(Military World Games)時就已感染新冠肺炎,且同團也有許多人生病。據法媒報導,法國軍方在此消息曝光後下達封口令,要求曾赴武漢的運動員們不要回答記者提問,並將媒體詢問轉介給軍方通訊部門。

法國軍人克洛夫(Elodie Clovel)是五項全能世界冠軍,3月25日受訪時被問及,將到日本參加奧運是否擔心疫情,她卻表示,自己與同為軍人的伴侶去年參加武漢運動會時早已感染,「瓦倫泰錯過3天的訓練,我也病了……我出現了以前沒有過的症狀,我們並沒有特別擔心,因為當時還沒有人在討論這件事。」

