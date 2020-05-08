法軍人自爆「去年10月武漢運動會」就染疫！軍方急下封口令

▲法國軍人爆料，她去年10月到武漢參加世界軍人運動會時就已經感染新冠肺炎。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

法國31歲軍人克洛夫（Elodie Clovel）於3月25日受訪時爆料，去年10月到武漢參加第7屆世界軍人運動會（Military World Games）時就已感染新冠肺炎，且同團也有許多人生病。據法媒報導，法國軍方在此消息曝光後下達封口令，要求曾赴武漢的運動員們不要回答記者提問，並將媒體詢問轉介給軍方通訊部門。

法國軍人克洛夫（Elodie Clovel）是五項全能世界冠軍，3月25日受訪時被問及，將到日本參加奧運是否擔心疫情，她卻表示，自己與同為軍人的伴侶去年參加武漢運動會時早已感染，「瓦倫泰錯過3天的訓練，我也病了……我出現了以前沒有過的症狀，我們並沒有特別擔心，因為當時還沒有人在討論這件事。」

克洛夫透露，許多參加運動會的同袍回國以後都重病一場，兩人最近剛好與其中一名軍醫聯絡，「他告訴我們，『我認為你們感染了，因為代表團裡很多人也都病了。』」

根據《每日郵報》，克洛夫的言論曝光以後，法國軍方要求曾赴武漢參加運動會的軍人不要回答記者提問，並將媒體詢問都轉介給軍方通訊部門，幾周前也致電安撫情緒。其中一名運動員匿名透露，「我們被告知沒有風險，因為我們在10月28日離開，而病毒11月1日才入侵。」

▲法國媒體報導，許多參與武漢運動會的軍人返國以後都出現症狀，重病一場。（示意圖／達志影像／美聯社）



法媒BFMTV報導，第7屆世界軍人運動會去年10月17日至28日在武漢舉行，全球超過1萬名軍人參與。法國代表團派出402名軍人參賽，但許多人回國後出現發燒、肌肉痠痛等不尋常症狀。法國代表團中沒人接受檢測，一名匿名軍人透露，他一開始以為自己只是感冒，但當疫情消息爆發，許多運動員懷疑自己是否染疫。

據悉，其他國家也有運動員代表生病。瑞典國防軍（Swedish Armed Forces）去年派遣100人參賽，並在武漢待了2周，許多參賽者也出現症狀，其中幾人之後接受檢測，但目前沒有報導指出是否有人確診。

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