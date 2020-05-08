新北公有停車場紓困振興　交通局長鍾鳴時：減收權利金達35%

▲ 新北公有停車場紓困振興，交通局長鍾鳴時：減收權利金最高達35%。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局因應新冠肺炎疫情紓困措施，針對公有路外停車場業者將按疫情影響營收程度，減收2020年第二季4月至6月權利金協助紓困，最高可減收百分之35，交通局也協商業者不調整停車費率，以減輕市民負擔。

交通局長鍾鳴時表示，交通局轄管的公有路外停車場多數委由民間業者經營管理，疫情爆發後衝擊停車場營收，尤其鄰近市區景點及觀光風景區者更為嚴重；經統計，轄內公有211處停車場委託33家業者經營管理，2020年第1季營收較去年同期整體營收約減少3500萬元，其中有119處停車場更是呈現虧損。

▲ 新北公有停車場繳費機每日消毒。

鍾鳴時指出，交通局將透過契約協商機制，採「共度難關、各半分攤」原則，即按疫情影響營收程度，減收2020年第二季4月至6月權利金，最高減收百分之35為上限，後續並將視疫情來滾動式檢討紓困期限，全力協助業者、穩定整體停車產業經濟。

交通局停車管理科科長吳政諺也表示，2020年2月疫情爆發初期，即要求各停車場業者加強清潔消毒作業，包含值班管理員應全天候配戴口罩，測量體溫，並每天3次以酒精擦拭消毒自動繳費機觸控面板、投幣處、找零槽及電梯按鈕等，管理室也備有酒精噴霧和廁所提供洗手乳（皀）供民眾使用，加強宣導防疫相關信息等，全面做好防疫，讓民眾安心停車。

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