反對個別勢力藉疫情指責中國！普丁：堅定和中方站在一起

▲習近平晚間與普丁通電話。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸國家主席習近平今（8）日晚間與俄羅斯總統普丁通電話時指出，在你親自指揮下，俄方防疫成效正逐步顯現，「相信我們一定會戰勝各種病毒，取得這場戰爭的最終勝利。」值得注意的是，普丁首先感謝中方提供的人道援助及醫療防護，並說「俄方反對個別勢力藉疫情指責中國」，強調會堅定和中方站在一起。

明（9）日為蘇聯衛國戰爭勝利75週年，習近平晚間向普丁及俄羅斯人民祝賀，強調二戰是人類歷史上一場空前浩劫，中俄作為亞洲和歐洲主戰場，付出巨大民族犧牲，為贏得第二次世界大戰最終勝利、挽救人類危亡作出了不可磨滅的貢獻。

習近平表示，這段歷史讓中俄兩國人民構築起偉大的友誼，中俄也肩負著維護世界和平和安全、推動人類發展進步的特殊使命，日後願同俄方一同支持和踐行多邊主義，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

習近平還大讚在普丁的指揮下，俄羅斯防疫成效正逐步顯現，「國際社會應該發揚世界反法西斯戰爭精神，齊心協力，團結互助，積極踐行人類命運共同體理念，攜手打贏這場關係各國人民生命安全和身體健康的保衛戰。」

普丁則表示，俄中兩國人民為二戰勝利付出了巨大犧牲，在這歷史性的時刻，俄方願同中方加強全面戰略協作，展現共同維護世界和平的決心，不允許任何企圖篡改歷史、忘記歷史的言行。

他還感謝中方提供人道主義援助及醫療防護用品，並指出俄方反對個別勢力借疫情指責中國，強調將同中方堅定站在一起；「俄方願同中方在金磚國家和上海合作組織等框架下加強溝通合作。我期待同你繼續保持密切聯繫。」

►清境佛羅倫斯山莊住宿券破盤2.7折 公主們快衝！