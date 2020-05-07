寶島通訊民調／5成5高雄市民支持罷韓、估82萬票「罷掉韓國瑜」





▲高雄市長韓國瑜面臨罷免危機。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「罷韓」倒數1個月，預計6月6日就要投票。根據《寶島通訊》最新民調，高達5成5高雄市民支持罷韓，預估將有82萬票、過法定門檻的票數「罷掉韓國瑜」。

《寶島通訊》7日公布最新民調，針對高雄市民做民意調查。根據民調結果，高達77.9％民眾會去投票，其中一定會去的受訪者則有47.5％；表態將投贊成票的市民，則高達55％。如果今天投票，韓國瑜將失去市長一職。

雖然疫情仍未完全解除，不過，還是有高達47.5％的受訪市民「一定會去」投票，30.4％表示「可能會去」，總計達77.9％。針對韓市府近日投票所設置、看板拆除等爭議，超過47.3％的受訪市民認為市府有對罷免案進行行政干擾，37.1％民眾則認為沒有。

民調顯示，會在罷免案中投「贊成票」的市民超過5成5，而不滿意韓國瑜在市政表現的受訪者也有5成4，與將投贊成票的比例相當。若將市民罷韓的投票意願及投票意向整併，36.0％受訪者表示「一定會去投且贊成罷韓」。若以高雄市109年1月底選民數約為230萬估算，「一定會投且贊成罷韓」的票數推估約為82.8萬（230萬*36.0%=82.8萬），超過法定罷韓門檻（57.5萬）。

另外，民調也針對歷來四位高雄市長（陳菊、謝長廷、吳敦義、韓國瑜）表現做調查，受訪市民中超過49％認為，陳菊對於高雄的整體發展貢獻最大，現任的韓國瑜，只有12％的受訪者認為貢獻最大，僅高於吳敦義。若以「請問您對前市長陳菊之前的施政表現滿不滿意？」為題，66％受訪高雄市民表達滿意。



《寶島通訊》此次民調委託精湛民意調查公司在本週5月4日至5月5日兩天執行，調查對象為戶籍在高雄市並且年滿20歲以上的市民，調查方法以高雄市家戶電話資料庫為抽樣母體，採分層比例抽樣。完成樣本數為1090筆，在95%信心水準下，抽樣誤差 ±2.97%。

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