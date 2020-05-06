那瑪夏水蜜桃產季來了！韓國瑜鼓勵果農參加「高雄首選」產銷平台

▲高雄市長韓國瑜前往那馬夏視察水蜜桃產銷情形。（圖／高雄市政府提供）



記者洪正達／高雄報導

高雄那瑪夏區正值水蜜桃產季，市長韓國瑜日前率市府團隊前往那瑪夏區公所視察，並藉此行一同行銷水蜜桃，他並呼籲原民朋友積極參加高雄首選平台，主動出擊行銷農產品。

韓國瑜表示，由於那瑪夏區公所人事異動，現階段由代理區長代理職務，此行視察是為了讓區公所同仁、代表會及地方的里長把心安定下來，對於那瑪夏地區的公共服務，絕對不能因為人事變動而產生變化。

韓國瑜強調，因在市議會的臨時會中，有議員表示，原住民鄉親對於疫情不知如何紓困，所以特地率市府相關局處首長，包括經發局、教育局、農業局、民政局、勞工局以及原住民委員會等局處首長前來參加紓困會議，分別針對經濟、勞工、教育、民政等相關原鄉地區紓困問題提供建議。

▲高雄市政府鼓勵果農參加高雄首選拓展通路。（圖／高雄市政府提供）

此外，今年市府所有局處預算都減少，只有原住民地區預算一毛都不減，市府與所有的地方代表、里長都有責任繁榮地方經濟、辦好地方教育以及醫療服務，且偏鄉的服務絕對不能落於人後，期盼那瑪夏迎向更美好的未來。

▲韓國瑜承諾偏鄉建設絕不打折。（圖／高雄市政府提供）