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罷韓志工籲投票…韓粉大媽森77：馬路不好嗎？騎士「黑人問號」猛探頭　網笑翻

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▲▼韓粉大媽街頭開嗆。（圖／翻攝臉書「台灣基進高雄黨部」）

▲韓粉大媽街頭開嗆，一旁騎士滿臉問號，不斷探頭看著她。（圖／翻攝臉書「台灣基進高雄黨部」）

記者陳韻如／綜合報導

罷韓投票將於6月6日登場，距離投票日僅剩下一個月時間，台灣基進志工也積極走上街頭，呼籲高雄市民出門投票。然而，6日下午，志工在發放文宣時，一名女騎士不斷對著他們飆罵，「吃飽太閒」，而一旁挺罷韓的男子見狀，一臉問號的不斷彎腰歪頭看著女子，讓不少網友看了紛紛笑翻，直呼「隔壁阿伯超可愛我笑死」。

台灣基進志工6日下午到小港金府路、漢民路的路口發放罷韓文宣，但卻遇到一名停等紅綠燈的女騎士不斷對著他們飆罵，「吃飽太閒了！高雄的馬路不好嗎？你摸著良心想看看」，而見到志工們不予理會，她似乎越罵越起勁，「人在做天在看，天誅地滅」，隨後又跳針不斷質問，「高雄的路不好嗎？」

對此，志工們並不在意，仍不斷喊出口號，要大家出門投票，但女子聽了後又接著回應，「當然要投啊！支持有做事的人」，隨後拋下一句「吃飽太閒！」便騎車離去。

這段影片事後被放上「台灣基進高雄黨部」臉書，有不少網友看了傻眼，留言「只會鋪馬路怎不去當里長」、「馬路當政績。天才！」不過，影片中也出現另外一個亮點，當女子在飆罵時，一旁一樣在停等紅綠的男子臉上充滿了問號，不斷彎腰探頭看著女子，而正當志工要拿罷韓文宣給他時，他還指著胸前口袋回應，「已經拿了」。

男子逗趣的模樣，網友看了紛紛笑翻，直呼「隔壁阿伯超可愛我笑死」、「隔壁阿伯終於親眼看到韓粉的樣子，很是驚訝XDDD」、「旁邊的阿公黑人問號？」、「阿北真的太有戲了」。

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