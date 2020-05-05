中選會嗆「高雄別拿疫情當藉口」　李進勇：9日完成1823個投票所

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對高雄「罷韓投票所」短缺問題，中選會5日召開記者會，中選會主委李進勇再次呼籲高雄市政府，不應以防疫為由，影響投開票所出借；同時也就目前投開票所510個空缺，宣布啟動備援計劃，目標在5月9日前達成1823個投開票所。

央選舉委員會5日發布高雄市第3屆市長韓國瑜罷免公告，罷免公投的投票時間為6月6日上午8時至下午4時。李進勇指出，1823個投開票所原訂5月5日前要設置完成，但目前僅有1313所，對選務進行是很大的困擾。

李進勇強調，1823所投開票所的數目不會改變，這是符合保障人民權利標準，也為配合防疫需求，由委員會正式通過，而高雄市政府與所轄各區公所、選委會，在罷免案中扮演什麼角色，應盡到什麼責任，也要釐清。

針對不足的510個投票所空缺，李進勇表示，將依情、理、法三層面解決。依法辦理部分，相關單位必須善盡職責；而依理來辦方面，高雄市屢次聲稱因防疫需求，但自2月疫情以來，已辦理31場以上地方公職人員補選，防疫計劃也隨著疫情中心指引，到高雄已是第五版，還特別與高雄協調防疫計畫且並實地演練，也得到醫師認可。

最後，李進勇宣布啟動3點備援計劃，內容包括：第一，繼續盤點，請各區公所配合，是否還有合適的場地可使用。第二，公開向高雄市民間徵借場地。第三，不排除在可使用的空間搭帳篷，作為投開票所使用，希望能在9日前，達成1823所投開票所目標。