白眼黃捷沒話說了！韓國瑜參加遠洋漁船下水典禮　船名就叫「發大財號」

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜一大早就前往旗津參加漁船下水典禮，不過這艘新造的魷釣遠洋漁船取名為「發大財號」，格外備受矚目，因為讓人直覺就想到跟韓國瑜當初競選市長的口號，以及之前市議員黃捷在議會問到翻白眼的「發大財」，而船東孫志強說船名是「韓國瑜給的靈感」，單純只是代表自己的期待，無關政治。

▲高雄市長韓國瑜參加新船下水典禮，這艘新魷釣船取名發大財號 。（圖／記者洪正達攝）

這艘遠洋魷釣漁船是上強漁業集團新造的船隻，董事長孫志強表示取名「發大財」，是根據韓國瑜給的靈感，而且自己旗下也有一家公司叫「發大財」，這句話是漁業界對經濟繁榮的渴望，無關於政治，而至於自己是否為「韓粉」，孫志強並未再進一步說明。

▲高雄市長韓國瑜參加新船下水典禮，這艘新魷釣船取名發大財號 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜參加新船下水典禮，這艘新魷釣船取名發大財號 。（圖／記者洪正達攝）

這艘發大財號，由三陽造船廠承造，是1200噸級的魷釣漁船，未來將跨足在魷魚跟秋刀魚的捕撈。韓國瑜在7日上午來到旗津參加「發大財」好的下水典禮，致詞時照稿念，並未脫稿演出。

▲高雄市長韓國瑜參加新船下水典禮，這艘新魷釣船取名發大財號 。（圖／記者洪正達攝）