罷韓理由書4048字全文曝光　光復高雄「東西壞了就要修」

▲光復高雄。（圖／讀者提供）



記者蔡文鈴／台北報導

罷韓公投將於6月6日舉行，中選會5日公告罷免答辯書，罷韓提案理由書高達4千多字，全部都在批判高雄市長韓國瑜背棄選民選總統，市政成績表現不佳等等，訴求「光復高雄、東西壞了就要修」。

罷免理由書：

提議人之領銜人陳冠榮先生提出之罷免理由書如下：

提出罷免高雄市市長韓國瑜一案，茲依照公職人員 選舉罷免法第76條之規定，列舉罷免理由如下：

（一）韓國瑜違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長四個 月內宣布被動選總統，因此唯有罷免韓國瑜，否則難 以建立台灣責任政治的開始。

（二）韓國瑜的市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全國

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最高、滿意度全國最低的結果，但韓國瑜拒絕承認， 也拒絕向市民道歉，因此唯有罷免韓國瑜，否則無法 促其面對市政的嚴正疏失。

（三）韓國瑜任由市政荒廢停擺，政見變成謊言，高雄城市 發展正受到不可回復之損害，因此唯有罷免韓國瑜， 讓他提早結束任期，才是挽救高雄市政唯一的機會。

（四）「韓流」的出現，絕對是不正常紅媒介入台灣民主的 結果，因此唯有罷免韓國瑜，才能導正境外勢力紅媒 滲透對台灣的損害。

（五）韓國瑜屢發性別及國籍歧視言論，嚴重損及城市及國 家形象。「鳳凰都飛走了進來一堆雞」被轉譯印尼文 瘋傳;菲律賓駐台代表公開抗議韓國瑜「瑪麗亞」汚 名標籤他國女性；日媒封韓國瑜「遲刻魔（遲到魔 人）」，因此唯有罷免韓國瑜，才能避免台灣及高雄形 象一再受傷。

民主是可以把喜歡的人投上去的權力

民主也是把不適任的人投下來的責任

請給台灣罷免公民權公平的空間

四君子論罷免韓國瑜之必要芻議

民國一百零八年十二月二十六日，此罷免理由書以 及三萬份提議連署書交予中央選委會，中華民國歷史上 第一次直轄市長罷免程序於焉啟動。



我等四君子以及所代表三團體，共同推舉陳冠榮先 生為法定領銜人，一方面象徵著罷免只有無私與團結才 能眾志成城，另一方面陳先生是生命與高雄這座城市命 運與共的人。以下是陳冠榮先生的領銜自述及理由書：

我是一位平凡的高雄人，自小在高雄成長，醫師執業的時間也是一半在高雄一半在台北；對我而言，政治一向離我非常遙遠；活在醫院裡的人生可以很專注，但相對的也很封閉。

然而，一場氣爆的發生，讓我參與了整個城市從毀壞到重建的過程；我才發現，原來，高雄，從我小時候到現在，已經默默的在辛苦掙扎中走出如此美麗的道路；氣爆雖然來得又快又猛，將幾十年的瘡疤和中央地方的共業一口氣掀開來，但在全台灣的協助之下，高雄人以一如往常的堅韌挺住這場災難並勇敢面對災後的生活。

然而；2019年的冬天，這座城市迎來了另一場暴風雪，市政在僅僅數月之間崩壞，甫上任高雄市長的韓國瑜讓整座城市病入膏肓；即將完好的硬體，等待一聲令下便要帶著城市步上轉型前進的方向，韓國瑜卻帶著整個城市出軌；原本訓練有素的市政；在城市染病之後才讓人驚覺，整潔的維持，防疫的運作，水患的預防，行政的中立，公務員的努力，通通都失常。

韓國瑜，帶來了城市的黑死病；讓本應大步轉型的幸福城市，成了眾人嘲笑的發財市；空口說白話的言行，不懂自省的人格，帶著整個城市危傾破敗仍不自知；只顧親信溫飽，枉顧公眾利益，讓私人關係凌駕專業之上，讓本來健康的高雄重病休克，韓國瑜及一干親信卻仍只在病榻旁思考著如何瓜分高雄剩餘的價值—落跑選總統高位。

當選市長不滿半年，韓國瑜背棄選前承諾，溜之大吉跑去選總統，丟下繁雜的市政以及人民曾經託付的信任；狠狠地給了高雄市民一個重擊；眾多局處首長有樣學樣一個一個跟著落跑，利用完高雄市民便一腳踢開；從未認真上班的市長與從未補齊的局處首長聯手搞砸高雄市政，開心收割前人成果，留下萬坑之城及雜草叢生的市容。

他們開心作著總統與內閣大夢；空話的競選政見再度上演，猶如在高雄人心頭劃著一刀又一刀；曾經，高雄人是如此相信著這些虛幻大餅卻狠遭背叛；如今韓國瑜又故技重施，看在高雄人眼裡，情何以堪！身為醫生，我清楚知道要讓城市回復健康，首要清除病菌傳播者，而韓國瑜正是危害城市的病原體！為了讓摯愛的高雄重回常軌，為了讓高雄人重拾對城市的熱愛與光榮感，我必須代表高雄人站出來，代表四君子以及三個公民團體一起努力，為了高雄人，一起罷免韓國瑜！

「公民割草行動」是最早提出罷免訴求的網路公民，以下是公民割草行動理由書：

「公民割草行動」是我們的名字，象徵公民出頭，把草包市長割捨下台。始於2019年3月，我們的社團從僅有數百位社員開始成長茁壯。我們來自於社會各個階層和領域，共同的理想只有一個：疼惜高雄辛苦，希望明天更好。我們背後沒有任何政黨支援、財團資助，我們展現的是最純粹的公民意志。

在這個台灣命運的叉路口，公民割草行動將秉持民主法治的精神，以真、誠、理性為原則，誓言推動罷免，讓高雄重返光榮。選舉、罷免，應該是人民作主的必要支柱。無數公民對實踐民權的堅持，讓我們離這兩者兼具的民主越來越近，但至今仍沒有一位政治人物為自己的愚蠢付出實質代價。現在，這位政治人物出現了，挾帶口水與謊言，更與世界上最醜惡的政權掛鉤並摧毀得來不易的民主，把掙扎著轉型的高雄再次拉進泥淖。他，就是已經落跑的韓國瑜市長。

韓國瑜市長於選前開出許多政治支票，諸如愛情摩天輪、太平島挖石油、迪士尼樂園、賽馬場以及當一個CEO讓高雄發大財，無一例外全部跳票。於高雄市議會上輕慢不負責任的備詢更讓人搖頭嘆息。甚而至今，韓市長背棄高雄，參加2020總統競選，更讓大家看出他事實上是不問市政，一心一意只想競逐高位。

政治是基於對事實的理性判斷所形成的決策。然而現任市府給我們看到的卻盡是面子工程、情緒煽動和搬弄是非。人民不要擺爛的政治，更不需要尸位素餐的首長。我們要驕傲地向全台灣人民宣誓，高雄人已經勇敢站出來，作全國人民的表率，糾正錯誤、彌補錯誤。

東西壞了就要修，擺在那邊只是佔位置。高雄是我們心目中最美麗的家園，不能再容忍身在其位而不謀其政的變心首長，主宰關於高雄的大小事。公民割草行動要幫高雄踏出罷免第一步，要讓台灣人以罷免韓國瑜為入口，登上實踐真正民主的階梯。台灣基進是一個以高雄為基地的政黨，至今沒有進入體制的公職。

一年多前韓流肆虐選戰中第一站出來講真話，勇於抗韓。這一年來也是唯一以全政黨名義投入罷韓，同時也謹守選舉與公民運動份際。以下是台灣基進理由書：

在去年的九合一選舉中，中共透過多年的媒體、基層滲透佈局，趁著選舉對台發動以資訊落差假新聞為主，民粹、挑撥階級對立的選舉手法為輔的「資訊戰」，這場席捲社會各階層，轟動兩岸政商界，更引發美國關注，至今餘波未消的韓流，它的核心人物，正是現在的高雄市長韓國瑜。

因為過去國民黨執政長期的重北輕南，對於資訊接收的管道有限，查核亦不易，敦厚老實的高雄市民突然看到韓國瑜這種言行非主流，選舉用語又戳中社會矛盾的人，站到了鎂光燈之下，難免會感到迷失以及新鮮，因而做出了出乎意料的決定。

然而，不是透過了解高雄、深入高雄、愛護高雄而當選的候選人，韓國瑜靠「詐騙」到手，幾乎是無本生意賺到了高雄市長寶座，怎麼可能將心思放在經營這座城市呢？果不其然，從「我溜之大吉怎麼對得起選民」，到「不考慮2020」，到「Yes I do」，再到「不惜粉身碎骨」，帶著赤裸裸的權力慾望，一再說謊的韓國瑜，用高雄89萬張選票的託付，換到了一張更大張的總統參選門票。

台灣基進身為一個高雄起家、自詡要將南部民眾的聲音、觀點扛在肩上的政黨，去年就是由我們第一個跳出來大聲疾呼，指出「韓流」背後的中國因素，紅色滲透正在推波助瀾，當時，許多人都嘲笑我們是杞人憂天，認為不必如此擔心。

當時我們的聲音不夠大聲，但我們相信，做對的事情、說對的話，就不用擔心跟別人不一樣。但悲劇如我們所料的發生了，韓流以森林大火之勢全面燃燒，全台瀰漫一股非理性「票投國民黨、教訓民進黨」的氛圍，甚至還外溢到台灣其他縣市，造成台派縣市首長、市議員選情重大挫敗。

高雄，也因為這名親中政客的「華麗當選」，正式成為了世界民主國家圍堵中國時，在印太地區的大破口。台灣基進要藉這次的罷免韓國瑜提案，來重申罷免韓國瑜的幾項原因。

第一：市長拋棄市政落跑，棄市民以及競選承諾於不顧，置個人私慾利益為第一，若沒選上總統還能

回來當市長，高雄人情何以堪，高雄人不能接

受，高雄起家的政黨亦然。

第二：美中貿易戰下，世界秩序重組，親中的高雄市長，將讓高雄蒙上親中城市的污名，進而被排除在世界民主國家的友好名單，罷免，不過是高雄人的自保動作。

第三：中國國民黨過去執政的「國策」就是重北輕南，從韓國瑜落跑還理所當然的態度可知道，中國國民黨仍舊死性不改，把南部人當成獲取政治權利的籌碼，更應該全面抵制。民主制度的可貴之處，在於我們雖然無法在第一時間阻止中共的「資訊戰」，但這個社會總能夠集思廣益、亡羊補牢，將民主的破口補起來。

罷免韓國瑜，不僅僅是表達對於無恥政客的憤怒，更是全體市民一起參與民主修復的過程，將民主的傷痕銘記在心，讓破壞民主的人再也找不到機會故技重施，讓高雄人找回負責任的市府，1/11日總統立委選舉，讓國瑜黨慘敗。2020罷免市長完成三殺，光復高雄，讓榮光歸大港！

2018年11月，由於無法忍受韓流無止盡摧毀這座城市的光榮與價值，尹立毅然辭去局長公職身分與藝文界朋友並肩作戰，在網路上發wecare高雄大遊行，短短不到三個星期，匯集八萬人走上高雄街頭，抵抗霸凌，維護高雄價值。

今年以來，wecare 高雄依然秉持關心高雄發展運作，並在六月底與公民割草，分進合擊發起罷免連署，並於12/21與台灣基進，公民割草共同舉辦1221wecare台灣大遊行，五十萬人走上高雄街頭罷韓。從wecare高雄到wecare台灣，wecare想表達的是請給台灣罷免公民權公平的空間。這一年來，wecare、公民割草，台灣基進靠著群眾募資、志工、網路自媒體，走到12/26正式啟動罷韓程序，但未來只會更加艱辛，因現今罷免公民權路上有四大「卡罷」阻撓。

第一：罷免被體制合法斷絕金援。政治獻金法規定只有政黨、擬參選人、政治團體可以合法收受政治獻金，但是罷免領銜人卻無法接受並申報政治獻金，等於是要罷免公民權在沒有任何經費來源狀態下，對抗現任市長坐擁龐大市政資源。

第二：既無法接受政治獻金，也沒有比照選舉補助款。選舉不論參選人，在通過一定票數門檻，有一票30元補助款，總統大選還有一票50元政黨補助款。但是即使罷免案已經通過二階10%的連署，進入罷免投票，推動罷免者沒有一分錢補助，形同國家拿納稅人錢做不對等對待。

第三：連署行政作業形同阻撓罷免成案。罷免制度設計成公民一人可直接提案，但卻要求繁複無比的造冊作業，分區分里、裝訂製表、掃描紙本數位全部要求民間限時完成。10%的二階連署相對總統獨立參選1%連署或公投成案數字更顯荒謬。立法院修法所要求的數位連署既不執行，民間連署行政作業也不簡化。重重限制造成罷免權幾乎成為紙上權力難以落實。

第四：韓國瑜指派的選委會是罷免案執行單位？高市選委會手握連署審核權，元月11日後韓國瑜可能回任高市選委會主委，即使韓國瑜不擔任也是他的副市長擔任，他的輔選大將民政局長亦可能回任總幹事，被罷免的市府自己辦理罷免案，我們呼籲政務官全數退出高市選委會，中選會議應提供透明公開的監理機制。

我們要說的是，從此刻開始，我們將進入體制上完全傾斜、不利公民權的罷免程序。罷韓將不只是罷韓，希望此一役，能從此建立責任政治與誠信，讓台灣產生對抗紅媒的抗體，社會能有集體獨立思考的能力，也希望儘速修法回歸憲法所保障的真正罷免公民權。

光復高雄、保衛台灣！

▼中選會公告罷免理由書