「罷韓投票所」還差510間！中選會公開徵求場地…須符合這幾點條件





▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者袁茵／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日舉行，此次罷免案設置1823所投開票所，然而截至4日，僅完成1313所，還差510所未完成洽借。為應高雄市選舉委員會辦理罷免案投開票作業需要，中選會及高雄市選舉委員會啟動投票所場地徵求計畫，公開向民間徵求提供場地設置投票所。

中選會5日說明，本次罷免案設置1823所投票所，預定於2020年5月11日公告投票所設置地點。截至5月4日止，僅洽借完成1313所，尚有510所未完成洽借。

中選會指出，為避免投票所設置數量不足，造成每所投票人數大增，不利於分散投票人流，影響防疫工作，以及市民投票權益，中選會及高雄市選舉委員會因此啟動公開徵求投票所場地計畫，向民間徵求可作為投票所的場地。

中選會提到，本次公開徵求的場地，條件包括：可用面積達到12坪、符合身心障礙者進出的無障礙環境，位於1樓或為2樓以上但有電梯或昇降設備、通風條件良好等。

中選會表示，如果民眾有意願提供符合條件的場地作投票所使用，請與高雄市選舉委員會專案聯絡人副總幹事廖財保先生聯絡（電話：07-7993704），並填具投開票所無償使用同意書，中選會及高雄市選舉委員會將指派專人進行場地勘查作業，適合作為投票所場地者，將納入設置。

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