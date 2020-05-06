回應川普洩毒指控　華春瑩：美官員常被打臉「應好好反思」

▲新冠肺炎疫情加劇中美角力。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠病毒起源持續引爆中美角力！中國大陸外交部發言人華春瑩今天指出，美國一些政客出於政治私利，不斷指責中國，但經常被打臉。「所以我想美國那些甩鍋、推責中國的政客，應該好好反思，汲取教訓。」

華春瑩是在主持中國大陸外交部例行記者時，面對媒體提問，關於近日的病毒起源爭議，美國傳染病學專家佛奇等多方人士認為，現有證據表明病毒非人為操控，中方對此有何回應時，做出上述表示。





▲華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

但值得注意的是，在此之前，美國總統川普、國務卿蓬佩奧於近日內，接連指控新冠病毒就是來自於中國湖北武漢的實驗室，並稱掌握有相關證據，指證歷歷，川普更提出要「升高關稅」做為要脅，向中國大陸追究責任，引發中方強烈不滿。

華春瑩說，美國國內最近關於疫情溯源問題有很多報導，出現各種說法，美國一些政客出於政治私利，不斷指責中國，但往往他們的說法是前後矛盾、經不起推敲的，也拿不出任何證據。

她繼續形容，美國一些政客的說法，「經常是這會兒剛說了，那會兒就被科學家或疾控專家打臉」，應該好好反思。

華春瑩強調，病毒源頭問題是複雜的科學問題，我們需要交由科學家而不是政客去評判，應該由科學家和專家通過嚴謹細緻的科學研究找到答案，中方堅決反對將病毒來源政治化、污名化。

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