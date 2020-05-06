黑龍江防疫均下調為「低風險」　官方：全力推動復工復產

▲黑龍江綏芬河疫情一度嚴峻，並啟用方艙醫院。（圖／翻攝 澎派新聞）

記者陳政錄／綜合報導

4月底時才因輸入性疫情嚴峻，被中共總書記習近平點名的黑龍江省，在時隔僅一周後，自5月7日0時起，全省疫情防控將通通下調為「低風險地區」。官方強調，接下來要全力推動復工復產、復市復商，全力恢復正常生產生活秩序。

據大陸國家衛健委最新通報，5月5日0—24時，共新增確診病例2例，均發生在陝西，為從俄羅斯入境的輸入性疫情，另亦有增加20例無症狀感染者，其中17人來自本土，顯示疫情仍存有潛在性風險。

▲黑龍江的與俄羅斯接壤的邊境地區，在4月面臨嚴峻的輸入性疫情風險。（圖／路透社）

但隨5日黑龍江省已無通報新增確診病例，也無境外輸入的無症狀感染者，在當前境外輸入隔離人員已經「清零」的背景下，5月6日0時開始，與俄羅斯接壤的邊境城市綏芬河防疫風險等級，已下調為低風險地區，哈爾濱市南崗區也同時下調。

因此，在鄰近的林口縣風險等級也將於7日0時起，調整為低風險後，黑龍江全省125個縣（市、區）屆時將均為疫情防控低風險地區。特別是疫情曾經最為嚴峻、採取邊境口岸封閉、休閒場所暫停、醫院停診等手段封控的綏芬河，也已於今日起恢復社區居民正常通行，持通行證進出不受限制。

目前，黑龍江省173例現存確診中，有125例來自境外輸入，累計境外輸入確診病例達到386例。4月當月，黑龍江因境外輸入擴散，導致的本土確診病例在全國範圍占比高達三分之二，大陸國家衛健委曾表示，黑龍江省輸入關聯性、聚集性疫影響惡劣。

中共總書記習近平也在日前4月29日召開的中共中央政治局常務委員會上，首度點名黑龍江，強調防範疫情輸入壓力增加，各地區要做好疫情防控。但時隔僅一周，大陸官方已經認定黑龍江省疫情趨緩，可以從原先的「中風險地區」，調整為「低風險地區」。

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