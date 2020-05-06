中央大學首創「虛擬企業博覽會」　吸引7000人線上參與

▲中央大學首創虛擬企業博覽會，啟動新一波的線上求職趨勢。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

新冠肺炎情持續延燒，讓線上和雲端變王道，中央大學首創「虛擬企業博覽會」，啟動新一波求職趨勢，短短三天內湧入7,000多人次瀏覽，相較以往實體博覽會參與人數成長近一倍，由於不受時空限制，身歷其境進行求職體驗，獲得學生和企業支持與肯定。

▲團隊說明虛擬企業博覽會帶來的創新模式。（圖／中央大學提供）

中央大學校長周景揚表示，該校的企業徵才最大特色在於「職涯發展中心校園徵才團隊」一手策畫執行，結合畢業生所創立的暴風數位服務有限公司協助開發，有更多的創意和巧思。新冠肺炎疫情的出現，「虛擬企業博覽會」正好考驗學生的應變和創新能力，提早佈局線上模式，培養更多的軟硬實力，不但主打一對一視訊諮詢、即時留言Q&A、履歷投遞及線上集點抽獎活動等互動功能，可望在未來成為一種新的求職平台，結合實體博覽會提供企業及學生更多元的媒合管道。

▲虛擬企業博覽會可進行線上一對一視訊諮詢企業，受到學子的關注。（圖／中央大學提供）

團隊執行長財金系鄭期元同學說，往年的實體博覽會，因各企業的攤位選址偏好不一，同產業的攤位不見得緊鄰。虛擬博覽會的優點在於，透過幫同學歸納分析、產業群聚，能有效幫助企業找到對的人才，降低搜尋成本，提高媒合率，共創企業與新鮮人雙贏局面。

25位校園徵才團隊學生，原本已籌劃了一年，召募的攤位也較往年熱絡，但遇上疫情，最後經過三天的原型發想，完成主要的視覺設計和活動架構，再經一個月不眠不休的貫徹執行，終於在3日順利上線，並吸引近60家知名企業進駐，到6日止短短3天內，立刻湧入7,000多人次瀏覽。中大職涯發展中心主任陳思妤說，看見學生的熱情，能力在一個月內大爆發，十分感動。

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