台中男張貼「KTV確診大消毒」　PO道歉文繳3萬元獲緩起訴

▲陳男散播不實疫情訊息，經警偵辦後發表澄清文章及道歉文，檢察官以此為由，予以緩起訴處分，但罰他支付公庫3萬元。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子，日前在網路上看見有人張貼北屯區超級巨星經貿店外，有消毒工作人員聚集的照片後，未經查證內容是否屬實，涉嫌散播「昨天疑似傳出確診，今日立馬大陣仗消毒」等不實訊息，經警偵辦後，陳男於網路發表澄清文章及道歉文，檢察官以此為由，予以緩起訴處分，但罰他支付公庫3萬元。

緩起訴處分書指出，陳男（27歲）於3月28日下午，於社交軟體Instagram個人網頁限時動態，PO出中市北屯區超級巨星經貿店外，有消毒工作人員集合的畫面照片，即自行錯誤認知有疑似確診案例才前去消毒。

在未經查證的情形下，陳男同晚於自己的IG頁面，張貼此照片，並註記「昨天疑似傳出確診、今日立馬大陣仗消毒」等不實訊息，散播有關新冠肺炎流行疫情謠言或不實訊息，觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。經台中巿第五警分局報告偵辦，陳男於偵查中坦承犯行，深表悔悟，並已於網站上發表澄清貼文及道歉文章，檢察官予以緩起訴處分，但罰他向公庫支付3萬元。

▲陳男事後發表道歉文。

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