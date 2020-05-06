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台灣爭取參加WHA　陸外交部華春瑩：中國中央政府已為台灣地區安排好

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

世界衛生大會（WHA）定於18日以視訊方式召開，台灣尚未收到邀請函，但仍努力爭取參加之中。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，「民進黨當局進行政治操弄，持續炒作所謂台灣參與世界衛生組織和世衛大會的問題，真實目的非常清楚，就是『以疫謀獨』。」

華春瑩6日主持大陸外交部例行記者會，被問到台灣參加WHA的相關問題，她回應，「在中國台灣地區參與世衛組織活動的問題上，中方立場是明確和一貫的，必須要按照一個中國的原則來處理。」

▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）。（圖／達志／美聯社）

▲世界衛生組織(WHO)新任秘書長艾德哈諾姆(Tedros Adhanom)來自衣索比亞。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩提到，「在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效地應對。」

華春瑩強調，大家都能看到，疫情發生以來，台灣民進黨當局進行政治操弄，持續炒作所謂台灣參與世界衛生組織和世衛大會的問題，真實目的非常清楚，就是「以疫謀獨」，「對於這一圖謀，我們是堅決反對的，我們也相信這一圖謀是不可能得逞的。」

另外，WHO秘書長譚德塞近日向全球發起「國際合作倡議」，希望加速新冠肺炎相關疫苗、診斷和治療工具的研發、生產和公平分配，並希望陸方加入。對此，華春瑩表示，中方堅定支持世衛組織在全球抗疫合作中發揮領導作用，歡迎世衛組織就加速新冠肺炎疫苗和藥物研發、生產和公平分配發出全球合作倡議，決定參加這一倡議，「作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮著不可替代的關鍵的作用。」

▼華春瑩批民進黨當局「以疫謀獨」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院2/25三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，蔡英文總統隨即在傍晚於總統府內簽署該項條例。席間並將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
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台灣爭取參加WHA　陸外交部長：中國已做妥善安排
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