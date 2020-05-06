陸房市回溫！五一湧看屋潮　北京仲介：每天200人來排隊

▲隨本土疫情趨緩，大陸房市有回溫跡象。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在憋了3、4個月後，熱愛買房的大陸民眾於「五一」長假期間，湧現大量賞屋需求，據中原地產數據顯示，光5天假期的前4天，北京可售住宅就合計網路簽約805戶，較去年同期翻了一倍以上，另有熱門地區的房屋仲介坦言，每天客戶超過200多人，基本一天可以簽約20多戶。

值得注意的是，為刺激買氣，大陸北京、深圳、上海、廣州等較快從疫情復甦的重要城市，除鼓勵民眾透過網路預約賞屋，開發上與仲介也推出優惠措施，譬如北京有業者組織客戶出遊、直播賣房，推出一口價、特價房屋，和車位使用權抽獎等。

▲有分析稱，大陸房地產市場可望快速回歸到疫情前的熱度，但是否進一步成長，則有待觀察。（圖／CFP）

以北京天恒集團為例，啟動「五一搶房節」，推出9折折扣，另華北旭輝也有送禮、送家電優惠等。據58安居客房產研究院數據統計，其實自4月起，大陸民眾找房熱度已較上個月分成長10.9%，到了5月1日至3日期間，北京線上看屋的熱度又比前一周提升超過8%。

因此，據中原地產數據數據顯示，2020年五一假期前四天，北京新建住宅網路簽約666戶、中古屋139戶，總計805戶，比去年同期的376戶成長114%，另深圳也稍稍上漲4.54%，廣州則成長16.56%。

《北京商報》報導稱，由於5、6月一向也是傳統買屋旺季，累計5月分，北京將有10多個開發項目入市，在此之下，加以疫情現前段時間打亂民眾消費結構，預計大陸房地產市場將迎來關鍵的發展契機。

綜合陸媒報導，以北京石景山一處熱門地區為例，房屋銷售人員張濤（化名）透露，小長假期間，每天看房客戶超過200多人，基本上一天保底能簽下二十多戶。其中，小戶型屬於剛性需求，較受到客戶青睞。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，房地產企業企圖透過5月加快供貨，以填平第一季的銷售缺口，另外用戶的線上看屋熱度上升，也幫助市場回溫；克而瑞研究中心副總經理楊科偉分析，主要城市房市回暖，除了疫情期間積壓的潛在置業群體踴躍入市外，還有銀行間市場流動性改善等因素推動。

但有學者認為，雖然房市成交量有望回溫，但整體價格應不會大幅度上漲，因為「房住不炒」仍是中央的政策紅線。楊科偉在報告中點出，以深圳為利，當地住建局仍表示，要在持有環節考慮徵收房地產稅。

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