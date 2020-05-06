「領1萬紓困金」公所電話被打爆　他曝：2、300人申請只有個位數符合



▲新竹市東區區公所排隊人潮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，6日開始申請，造成全台各地區公所電話被打爆，不過，排隊容易領錢難，竹東鎮公所就傳出2、300人排隊，符合資格只有個位數，也有民眾聽到可領紓困就興沖沖的拿身分證到區公所，卻被告知資格不符，氣得大罵公所人員。

▲中央政府日前公布擴大紓困方案。（圖／記者陳凱力翻攝）

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因應疫情衝擊，行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等「無保工作者」，將放寬急難救助標準，每戶發放1萬元，不過有排富條件。消息一出後，各地民眾紛紛打電話詢問轄區公所，也造成公所電話持續滿線，公所人員接電話接到手軟。

6日首開放申請，全台各地區公所都陸續出現人潮，竹東鎮公所人員私下表示，截至中午為止，前來排隊填單的民眾約有2、300人，不過符合資格僅有個位數。有部分民眾興沖沖拿著身分證來排隊領1萬元，在被告知資格不符後，氣得在現場大罵。

▲竹東區公所人潮。

竹北市市長何淦銘表示，直到昨日傍晚後收到縣府公文後才知道限制條件的細節，實在是措手不及，連宣傳單都來不及印，導致許多民眾「霧煞煞」，來了才知道不符合資格，竹北市公所加緊腳步，出動人力來印宣傳單、送件、諮詢，由於目前竹北只配到24萬的紓困金，他也坦言「怎麼發、發不夠，都是問題」。

何淦銘說，第一梯的紓困金竹北市只分到24萬，雖然來申請的民眾很多，符合資格的人數也還在統計，但這24萬的確讓巧婦難為無米之炊，只能先收件、統計，有沒有辦法全部撥款，仍是未知數，後續有聽說中央還會撥1000萬給新竹縣，到時再看看竹北市能夠分到多少，才能讓作業繼續下去。

▲竹北市長何淦銘表示，第一梯的紓困金竹北市只分到24萬，實在讓巧婦難為無米之炊。

新竹市社會處也表示，上周已經與三區區公所開會做事前流程討論，並針對人潮分流、問題回答等做了行前訓練，所以今日上午民眾排隊秩序良好，公所也緊鑼密鼓的進行收件與統計。

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