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「基隆首例新冠肺炎住某社區」　假訊息首PO是她！繳庫1.5萬緩起訴

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▲ 基隆首例新冠肺炎住某社區 檢警逮到不實疫情訊息者罰15000元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆首例新冠肺炎住某社區，檢警逮到不實疫情訊息者罰15000元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆新冠肺炎爆發期間，3月間出現首名確診病例時，有民眾憑自己臆測未經查證下，在LINE群組亂PO確診病例出現基隆市某社區，引起民眾恐慌，對該社區居民造成傷害。基隆地檢署指揮警方立即逮到PO文的楊姓婦人，近日再找到首PO的陳姓婦人，基隆地檢署緩起訴處分，但須支付國庫1萬5000元緩起訴處分金及PO法規宣傳文30人以上。

基隆市3月12日出現首名確診病例，賴姓女看護看到楊婦在基隆市長照看護LINE群組上PO出首名確診，仍在臉書社群轉貼PO出首名確診病例住在基隆市某社區。基隆市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊馬上找到賴女刪文並追查來源，約談楊婦瞭解後是陳姓女看護私LINE給她，她好心提醒才PO在長照看護群組。

為追查假訊息來源，檢察官馬上指揮科技警方溯源找到PO，以正社會視聽，最後找到第一PO確認是陳姓女看護，經約談陳女，她表示，基於好意，聽說是發生在某社區，才私LINE給楊女，楊女才把錯誤的訊息，轉PO在基隆市長照看護LINE群組上，提醒其他看護們能注意。導致假訊息流竄，引發社會恐慌深感抱歉。

基隆檢方認定，陳婦係觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪」，但她係基於好意提醒好友，無明顯傳播意圖且深表悔意，也依檢方要求將相關觸犯罰則法規轉傳給LINE群組內30多人，因此在陳婦繳交1萬5000元後，緩起訴處分，並要求她接受3小時法治教育課程。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章提醒，市民散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，不要輕易觸法。對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，以免觸法。

陳彥章表示，若發現有任何散播不實訊息，或對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬物價，以及如有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向轄區檢警舉發，基隆地檢署將積極查辦，守護民眾健康。

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