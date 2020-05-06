一通電話問清楚！高雄成立紓困關懷服務中心　同時宣布管制措施將逐步開放

▲高雄市府記者會也邀請手語老師翻譯 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市府6日召開因應肺炎第一級流行疫情指揮中心第19次應變會議，同時也宣布「高雄市居家檢疫居家隔離民眾及市民紓困關懷服務中心」正式成立，提供民眾更便捷的紓困諮詢管道，只要有急難紓困救濟、防疫補償、紓困振興等需求，就能打電話來詢問。

▲高雄市居家檢疫居家隔離民眾及市民紓困關懷服務中心 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市府6日成立「高雄市居家檢疫居家隔離民眾及市民紓困關懷服務中心」，提供民眾了解紓困諮詢管道，打一通電話就能詢問各局處紓困相關業務。高雄市長韓國瑜表示：「這是幫市民朋友開單一的窗口，市民朋友需要紓困方面協助，可以直接打這通電話，不要零零散散打到每個局處問，這樣很沒有效率，而且會很混亂，現在單一窗口來指導、幫忙、協調、來幫忙的市民朋友們，來引導他們如何去得到一些具體的紓困方案的解決。」

▲有紓困需求都能上高市府官網查詢。（圖／記者洪正達攝）

而會後說明，也比照中央疫情指揮中心，邀請手語翻譯員同步翻譯，衛生局表示：「目前高雄市確診案例有49例，其中有17例屬於敦睦艦隊官兵，根據中央流行疫情指揮中心指示，在330個居住地為高雄的官兵解除隔離之後，由於擔心他們後續有超長潛伏期的問題，還有相關接觸者以及家人部分的健康狀況，那我們也給予特別的關懷。因此，總共有大概3700多位接觸者，延長自主健康管理，到5月16號為止。」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

對於全球確診案例數字不斷攀升，韓國瑜也說，現在內心還是謹慎戒懼，一步都不敢放鬆，對於過渡期、警戒區、管制期，每個局處都要做出相對應的準備；另外，也希望高雄市民朋友能夠趕快恢復正常的生活，針對過去這段時間的管制措施，會隨著疫情逐步緩和，會逐步開放，也是會採取三個步驟，為室內、半室內及戶外，包括游泳池、圖書館，希望市民朋友能夠趕快恢復像過去一樣平靜、正常的生活，未來會逐一報告。

經發局表示，公有場域，包括市場、商圈或者會議中心，從二月開始根據營業受損狀況全面性的減租；另外，提供高雄銀行及八大公股銀行紓困專案貸戶，一年補貼貸款利息1.58%等。

勞工局則推「勞工暖心計畫」，提供每月最高80小時，時薪158元，每月月薪可達1萬2,640元，雇用時間最長以3個月為限，適用對象為放寬設籍本市失業6個月以上的失業勞工，希望能幫助更多因疫情影響非典型工作勞工度過本次疫情所帶來經濟風暴。

另外，高雄市立案演藝團體或設籍高雄個人，於109年2月至6月間，文化局所轄各演藝場館進行售票演出，因受疫情影響延期者，於疫情趨緩後之第一場於文化局所轄演藝場館演出，場地費(含拆裝台)全面減半計收；進駐文化局所轄場域營運廠商，2月至6月固定租金及變動租金最高以減收50%為原則，若有延緩繳交租金或其他需求，視個案審酌後專案辦理。估計減收租金95家廠商、減收金額達1200餘萬元。