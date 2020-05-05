王鴻薇上《央視》稱蔡英文「領導人」　國民黨回應了

▲王鴻薇上節目批評，美國只把台灣當作一個棋子，民進黨政府卻沾沾自喜。（圖／翻攝自央視網）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇3日上中國央視節目，稱總統蔡英文為「領導人」。國民黨文傳會主委王育敏5日表示，王鴻薇並沒有刻意貶低台灣，民進黨不應刻意操作，在「領導人」一詞上大做文章。

王鴻薇3日受邀上央視節目《海峽兩岸》，評論台灣對美政策。她指出，美國將台灣當作中美對抗的一個棋子，更幸運的是，「碰到一個前所未有對美國人非常唯命是從的一個領導人，就是蔡英文」。此時，節目字幕顯示為「台灣地區領導人」。

王鴻薇批評，美國從來沒有承諾過「如果兩岸發生戰爭，會挺台灣挺到底」，只會要求台灣買更多武器，「你要付更多錢給我，讓我能夠刺激我的經濟，讓我能夠增加給美國人的就業機會，至於台灣利益，你們自己看著辦。」

▲王鴻薇以時事評論員身分出席節目。（圖／翻攝自央視網）

根據《中央社》報導，國民黨主席江啟臣5日上午在國家政策基金會開董事會，並不了解事情完整經過，交由文傳會回應。

文傳會主委王育敏解釋，很多人都稱呼國家元首為「領導人」，並對「台灣避免成為美國棋子」抱持相同看法，所以王鴻薇沒有刻意貶低台灣，也無偏頗之處。

王育敏指出，民主自由國家可以接受各式各樣的言論，而且政治評論員本來就能自由發表意見，王鴻薇沒有詆毀元首，更沒有損及國格，民進黨在稱呼問題上大做文章，明顯是刻意操作。

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者林敬旻攝）