連勝文有望接任國民黨智庫副董事長　「江連周」成新三巨頭

▲連勝文預計在今日改組會議後發出聲明稿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨智庫國家政策研究基金會今日（5日）進行改組，有黨內人士透露，現任執行長高永光續任機會不高。據了解，國民黨黨主席江啟臣將接任董事長，他透過各種管道邀請中央委員連勝文擔任副董事長，執行長則由前立委周守訓接手，形成新的三巨頭。

江啟臣3月就任國民黨黨主席一職，至今將滿2個月，相關人事布局陸續出爐，傳聞早在選黨主席之前，他就頻頻力邀連勝文，如今智庫董事會進行改組，他再度邀請連出任副董事長，希望透過對方在年輕、新創以及國際方面的影響力，打開智庫的視角與連結，讓國民黨真正達到年輕化這個目標。

根據《聯合新聞網》報導，黨內人士透露，江啟臣與連勝文進行兩次懇談，連原本在3月底婉拒，但江不放棄，加上藍營基層也有許多聲音，希望中生代團結，後來連不想讓外界看笑話，最後決定接受委任，打破外界「藍營中生代是無法扛起重任的散沙」印象。

除了江啟臣接任董事長、連勝文擔任副董事長之外，執行長一職有望由前立委周守訓接手。對於「江連周」的新三巨頭組合，各界認為這是國民黨世代交替的重要關鍵之一，畢竟自2020總統大選慘敗之後，藍營內部改革聲浪不斷，是否能透過這次的改組及後續發展，取得更多台灣人民認同，仍有待進一步觀察。