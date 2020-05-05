雲端最前線／暑假能出國玩？疫情大流行六月底落幕？

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台灣4日新增1例境外移入確診，由於近期確診者都是國外回台，指揮官陳時中提出「謊言鍊」理論，強調若對境外移入更加強管理，只是拉了一條謊言鍊，反而造成個案進入社區。此外，台灣目前已超過20天無本土病例，台大公衛學院也預估至6月底，全球每日新增個案可能小於2500例，是解封最快的時間點。《雲端最前線》5日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、資深媒體人胡孝誠以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

殺警案鄭嫌因有思覺失調症，一審被判無罪、僅需強制治療五年，引發社會極大反彈，替鄭嫌做精神鑑定的醫師也被網路鄉民「出征」；衛福部長陳時中則認為，醫師秉持專業做專業判定，可以評判基礎不對、可以討論，但這件事情在程序上完全沒有錯，不能去怪他。

新莊53歲葉姓居家檢疫男子昨電訪時遲未接電話，里幹事下午前往家中查看時，他陳屍沙發，目前遺體已移往板橋殯儀館。民政局表示，葉5月1日從中港澳入境後，進行居家檢疫，沒想到陳屍住處，死因為何？引發關注。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。