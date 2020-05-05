　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／暑假能出國玩？疫情大流行六月底落幕？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

台灣4日新增1例境外移入確診，由於近期確診者都是國外回台，指揮官陳時中提出「謊言鍊」理論，強調若對境外移入更加強管理，只是拉了一條謊言鍊，反而造成個案進入社區。此外，台灣目前已超過20天無本土病例，台大公衛學院也預估至6月底，全球每日新增個案可能小於2500例，是解封最快的時間點。《雲端最前線》5日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、資深媒體人胡孝誠以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

▲多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

殺警案鄭嫌因有思覺失調症，一審被判無罪、僅需強制治療五年，引發社會極大反彈，替鄭嫌做精神鑑定的醫師也被網路鄉民「出征」；衛福部長陳時中則認為，醫師秉持專業做專業判定，可以評判基礎不對、可以討論，但這件事情在程序上完全沒有錯，不能去怪他。

新莊53歲葉姓居家檢疫男子昨電訪時遲未接電話，里幹事下午前往家中查看時，他陳屍沙發，目前遺體已移往板橋殯儀館。民政局表示，葉5月1日從中港澳入境後，進行居家檢疫，沒想到陳屍住處，死因為何？引發關注。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
快訊／韓國瑜答辯書全文曝光　開頭引用22字「心經」
快訊／外交部：第三波口罩國際援助共707萬片
輪番甩巴掌拖進公廁性侵…她遭11人凌虐　閨蜜在外冷喊：快點我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

財產曝光！蕭美琴存款年增553萬　國安局副局長收藏8把古典吉他

WECARE轟「封城反罷韓」　無中生有！鄭照新火力全開反酸：罷免四騙子

快訊／韓國瑜答辯書全文曝光　開頭引用22字「心經」…列15項市政成績

雲端最前線／暑假能出國玩？疫情大流行六月底落幕？

政院提名楊翠、陳耀祥任促轉會、NCC主委　游錫堃：希望5月底順利通過

快訊／外交部宣布：第三波口罩國際援助共707萬片

新莊53歲台商居檢猝死家中　5月1日大陸入境、長期抽煙肺早有狀況

中選會嗆「高雄別拿疫情當藉口」　李進勇：9日完成1823個投票所

怒控高市府反霸韓　 Wecare高雄列舉「封殺民主作為」

新莊53歲居檢男子死於家中　前一天Line自主回報正常..還跟里幹事約好送關懷包

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

高雄名醫家惡火「內部一片焦黑」　5口相擁亡...同事嘆：她很親切！

財產曝光！蕭美琴存款年增553萬　國安局副局長收藏8把古典吉他

WECARE轟「封城反罷韓」　無中生有！鄭照新火力全開反酸：罷免四騙子

快訊／韓國瑜答辯書全文曝光　開頭引用22字「心經」…列15項市政成績

雲端最前線／暑假能出國玩？疫情大流行六月底落幕？

政院提名楊翠、陳耀祥任促轉會、NCC主委　游錫堃：希望5月底順利通過

快訊／外交部宣布：第三波口罩國際援助共707萬片

新莊53歲台商居檢猝死家中　5月1日大陸入境、長期抽煙肺早有狀況

中選會嗆「高雄別拿疫情當藉口」　李進勇：9日完成1823個投票所

怒控高市府反霸韓　 Wecare高雄列舉「封殺民主作為」

新莊53歲居檢男子死於家中　前一天Line自主回報正常..還跟里幹事約好送關懷包

吳景欽／台鐵殺警案　監護處分該有上限嗎

媽媽幾歲送幾隻蝦！台中超浮誇火鍋慶母親節　趕快帶阿嬤來吃爆

美國隊長在家DIY幫狗理毛　剪完後「發生悲劇」網：可憐的道奇

永和在地人砸重金當摩斯漢堡房東　「付租能力」成鍍金關鍵

南方澳斷橋疑點多！運安會揪出「鋼索留孔不一致」恐使受力不平衡

防檢局宣布：今起印度入境禁攜肉製品　違者最高罰百萬

27歲張菲媳結婚7年「生2胎嗨收200萬紅包」！　公公10億財產全給兒孫

八點檔女星「臉書粉專被盜」！　警局報案傻眼：怎會有人偷這種東西

財產曝光！蕭美琴存款年增553萬　國安局副局長收藏8把古典吉他

老婆張珮珊執筆作畫所得捐公益　岑永康吐槽「妳又沒在藝文界...誰理妳！」

政治熱門新聞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

罷韓民調偽裝防疫調查　結果讓藍營嚇壞了

華航印度撤僑專機　乘客登機吐心聲

紓困限制多　蘇貞昌臉書被罵爆！

印度返台專機129人抵達　9人咳嗽緊急送採檢

印度企業家送家人搭專機赴台 因台灣最安全

新莊居檢男死在家　1日入境4日還回報正常

高雄發大財看板被檢舉…市府火速出手

徐巧芯批最大國安問題是邱國正　趙少康回應了

印度撤僑專機129乘客凌晨抵台　台商：回家真好

快訊／外交部宣布：第三波口罩國際援助共707萬片

黃捷3分鐘火速質詢韓國瑜「被一句話終結」

更多熱門

相關新聞

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

新冠肺炎疫情衝擊各大產業及國人生計，除了行政院4日公布的擴大紓困方案外，衛生福利部也新增「急難紓困實施方案」，擴大補助對象，除了原有工作，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，再擴及因為疫情而使工作或家戶收入減少，導致家庭生活受困者，透過5張圖表帶你看懂怎麼申請。

陳時中投書法媒　陸駐法使館抗議

陳時中投書法媒　陸駐法使館抗議

磐石艦2天爆增5例！醫曝「陰轉陽」關鍵因素

磐石艦2天爆增5例！醫曝「陰轉陽」關鍵因素

NBA復賽計畫曝光！盼7月重啟9月打完

NBA復賽計畫曝光！盼7月重啟9月打完

高標準消毒抗疫　KTV老闆自豪包廂比外面更安全

高標準消毒抗疫　KTV老闆自豪包廂比外面更安全

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播國民黨民進黨台灣防疫新冠肺炎COVID-19羅浚晅胡孝誠楊文嘉王時齊殺警韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

台灣加入WHO？世衛正面回應了

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

地表最強應召網搶生意！　小隻馬優優雙冠「根本女友」

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

泰皇帶20後宮落跑歐洲開極樂趴

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面