杜絕傷警憾事重演！立院三讀《鐵路法》　台鐵應訓練員工維安應變技能

▲台鐵EMU700型電聯車。（圖／記者賴文萱攝）



記者林銘翰／台北報導

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件遭刺身亡，判決結果於上月30日出爐，法官以「精神問題」判決無罪，引發各界撻伐。立法院會5日三讀通過《鐵路法》部分條文修正草案，明定鐵路機構應有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能。

鐵路警察李承翰於2019年7月，在列車上遭逃票的鄭姓男子持刀攻擊，他為保全乘客安全英勇搏鬥，卻遭刺傷送醫不治，嘉義地院於4月30日以鄭男「精神問題」判決無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。

民進黨立委李昆澤指出，國民通勤往來各地依賴鐵路運輸甚深，服務量能需持續提升，但近年來台鐵除了多次發生旅客逃票傷人、傷警，甚至導致員警殉職等多起危機安全事件，每年流感疫情與今年初所發生新冠肺炎（COVID-19）疫情仍需持續加強宣導與防治。

李昆澤認為，鐵路機構應提升相關教育訓練並置入新進設備，以完備危機應變處理與加強疫病預防，因此提出《鐵路法》修正草案。

▲台鐵EMU800型電聯車。（圖／記者李毓康攝）



立法院會5日三讀通過《鐵路法》部分條文修正草案，三讀條文明定，鐵路機構應有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確切瞭解及嚴格遵守鐵路法令。此外，在新進機車車輛或涉及安全之行車設備、維安輔助設備、衛生防疫輔助設備或技術投入營運前，也應比照辦理訓練使用。

條文也規定，地方營、民營及專用鐵路機構遇有重大行車事故或嚴重遲延時，應立即通報交通部，並依照運輸事故調查法通報運安會，而鐵路機構及相關人員也須配合運安會調查。

另外，為建立鐵路使用產品檢測驗證制度，三讀條文也新增第19條之1條文，明定鐵路使用的產品，應向交通部認可之檢測驗證機構申請檢測或驗證合格後，才得以使用，指定產品之類別、項目及其檢測程序或驗證基準，則依照交通部公告。

▼鐵路法三讀通過，立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



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