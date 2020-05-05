政院提名楊翠、陳耀祥任促轉會、NCC主委　游錫堃：希望5月底順利通過

▲游錫堃接見促轉會、NCC委員被提名人。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院上月30日完成促轉會委員及國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選案，並函請立法院審議，其中在促轉會由現任代理主委楊翠出任主委，NCC部分則提名現任代理主委陳耀祥擔任主委。行政院秘書長李孟諺5日上午率領被提名人拜會立法院長游錫堃，游錫堃會前受訪時表示，希望在5月底能夠讓人事案順利通過。

行政院上月30日提名促轉會委員人選，由楊翠出任主委、葉虹靈擔任副主委，並提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，另提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員。同時，行政院也提名陳耀出任NCC主委、翁柏宗任副主委，並提名林麗雲、王維菁、蕭祈宏擔任委員。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）日前受訪時表示，行政院已將促轉會提名人選楊翠、葉虹靈、王增勇、林佳範、陳雨凡、徐偉群、蔡志偉等7人，以及國家通訊傳播委員會（NCC）提名人選陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁、蕭祈宏等5人名單函送立法院審查。

▲立法院長游錫堃（右）、民進黨團總召柯建銘（左）。（圖／記者黃克翔攝）



李孟諺5日上午率領促轉會及NCC被提名人赴立法院拜會游錫堃，游錫堃會前受訪時表示，依照立法院現在的期程安排，希望在5月底能夠讓人事案順利通過，不過還是要看各黨團的配合。

此外，捷克前議長柯佳洛日前猝逝，傳出是因為受到來自中國大陸的所致，游錫堃5日也特別在西裝上別上象徵台捷友誼的胸章。游錫堃表示，捷克雖然不是台灣的邦交國，但是對台灣非常友善，經由柯佳洛的夫人與女兒公布的書信資料，「我們知道他受到很大的壓力」。

游錫堃指出，柯佳洛原定在今年2月訪台，若按照計劃也一定會拜會立法院，屆時自己就可以與柯佳洛見面，「我對他非常久仰」，但是後來卻因傳出猝逝的消息而無法前來，讓他感到非常不捨與難過。

游錫堃說，未來自己若有機會到歐洲，一定會到捷克拜訪柯佳洛的夫人與女兒，表達台灣對他的關心，同時自己也別上別上象徵台捷友誼的胸章，以表示他對捷克的尊重，以及對柯佳洛的懷念。

▼立法院長游錫堃（左）、立法院秘書長林志嘉（右）。（圖／記者黃克翔攝）



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