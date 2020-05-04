法院二度更裁：限時24hrs繳百萬交保！　看守所曝「殺警男第一反應」

▲嘉義地院二度更裁，鄭男須繳納100萬元才可交保，並限時24小時。（資料圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

鄭男2019年7月間在台鐵自強號上刺殺鐵路警察李承翰，日前獲判無罪，並可以50萬元交保，引發爭議！經檢方抗告後，嘉義地院重新裁定交保停押並附7條件，檢二度抗告，嘉義地院更裁，鄭嫌需在收到裁定書的24小時內繳納保證金100萬元具保，否則將繼續羈押，看守所也曝光鄭男簽收裁定書時的反應。

鄭嫌犯下殺警案後，於2019年7月羈押至今已長達10個月，雖然於看守所內定時服藥，但仍存在病症，包括妄想、現實感受損等，必須接受長期治療，且鄭嫌犯行情節重大，除了對死者家屬造成無法彌補之傷痛外，也造成社會大眾恐慌。

嘉義地院二度更裁時審酌，鄭嫌已經離婚、女兒尚在就學中，經濟狀況不佳等情形，為了避免被告得隨時具保，而陷於不安定之狀態，故限定鄭嫌於本裁定生效後24小時內及時提出，繳納保證金100萬元後具保，若在限期內不能具保，具保就失去效力，仍應繼續羈押。

而鄭嫌4日上午10時40分簽收裁定，需在5日上午10時40分前繳納100萬元保證金。法務部矯正署嘉義看守所秘書陳龍杰透露，鄭嫌簽收裁定書時，跟收到判決反應相同，沒有什麼特殊的反應，從臉上也看不出喜怒哀樂，跟以往一樣沒有任何情緒或表示，相當淡定。

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