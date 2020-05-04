敦睦艦隊官兵入境健康聲明卡　744人全勾「無發燒、無咳嗽」

▲國防部長嚴德發（左）赴立法院報告「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」，並備質詢，國軍總參謀長黃國明（中）與海軍參謀長敖以智（右）也陪同與會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，國防部長嚴德發4日赴立法院報告，海軍參謀長敖以智中將表示，官兵在入境時，744名官兵在「入境健康聲明卡」上全勾無發燒、咳嗽跟呼吸急促。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。

民進黨立委羅致政在質詢時指出，744名海軍敦睦艦隊官兵回國後所填寫的「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明卡」，其中針對過去14天是否有發燒、咳嗽、呼吸急促症狀上，勾選的人數有多少？海軍參謀長敖以智中將表示，勾選都是「否」。

國防部總督察長黃國明中將表示，目前依照表格的資料顯示，每個人都是勾選沒有發燒，這部分後續還需要等到官兵解除自主健康管理後再來釐清。

另一方面，對於磐石艦3日晚間再爆出4例無症狀確診，國防部則是表示，將依中央流行疫情指揮中心指導，對盤石艦官兵再進行一次採檢，如為陰性則可以解除隔離，返家進行自主健康管理。

國防部3日晚間發布聲明表示，海軍109年敦睦遠航訓練支隊官兵及國防大學政戰學院海軍組學生，共713位成員，隔離期滿，並完成採檢。

其中，康定、岳飛軍艦官兵採檢均為陰性，4日上午解除隔離，返家進行自主健康管理；磐石軍艦4員則因呈現陽性反應，送醫院收療，其餘人員，將依中央流行疫情指揮中心指導，再進行一次採檢，如為陰性，則在下午可以解除隔離，返家進行自主健康管理。