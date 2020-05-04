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漁民給3萬、農民只發1萬不公平？　陳吉仲：樣態不一樣

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▲陳吉仲表示，漁民和農民發放紓困金額不同，是因為樣態不一樣。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，衝擊各產業，行政院規劃1億500億元紓困計畫，協助國內產業度過難關。其中，漁會甲類會員只要符合條件，就可申請領每月1萬元補助，1次發3個月，但農民卻僅有1萬元。農委會主委陳吉仲表示，因為樣態不一樣。

農委會日前宣布，對於無一定雇主或自營作業者的漁會甲類會員，在漁會有勞保，所得40萬以下，可申請領每月1萬元補助，1次發3個月，估計符合人數近8至10萬人，約24億至30億元。但卻被各界質疑，紓困獨漏農民，陳吉仲當時回應，會在一定條件下考慮發放。

請繼續往下閱讀...

行政院今針對實際農漁民從農漁生產工作者宣布，排富發放1人1萬元，只要符合報稅所得50萬元以下且領取3萬元紓困者，通通可獲補助，預計共有120萬人受惠，民眾僅需攜帶身分證至農會漁會進行辦理，即可領現金入帳。陳吉仲補充說明，此次1萬元補助金與日前補助3萬元對象不同，獲取3萬元補助者是符合勞動部薪資在2萬4千元底下，且報稅所得40萬元以下才可申請，預計有15萬漁民受惠，這次1萬元是給予沒有加保者，有20萬漁民可領取。

農委會今下午召開記者會說明紓困情形，媒體問到，漁民發3萬，但農民只有1萬，是否不公平？陳吉仲說，因為每一個產業差距很大，如農業跟勞動就不同。以農業部門來看，這裡面也是有不同產業，各產業受疫情影響幅度一定不同，因此相關紓困標準無法比較，比較基準永遠不會相同，紓困是動態調整。

陳吉仲強調，各行業樣態不一樣，採取措施就會不同，如被請去做漁業生產，靠的就是這份薪水，但農民平常有耕作，雖然有受到影響，但還是有收入，只是減少而已。

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