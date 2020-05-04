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敦睦艦隊首波隔離結束　國防部：101今晚點燈為國軍打氣

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▲▼國防部藉由「逆浪前航」影片，力挺海軍，也向國人承諾「會儘快平安重回崗位」。（圖／翻攝國防部影片）

▲國防部藉由「逆浪前航」影片，力挺海軍，也向國人承諾「會儘快平安重回崗位」。（圖／翻攝國防部影片）

記者黃巈禾／台北報導

國防部4日表示，海軍109年敦睦遠航訓練支隊康定、岳飛軍艦人員，自4日上午5時30分起，陸續搭乘國防部專車離開檢疫所後，均已平安返回家中，後續進行自主健康管理，101今晚將點燈為國軍打氣。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥4日傍晚宣布，磐石艦再新增1例敦睦艦隊確診個案，3日總共檢驗345人，其中1人呈現弱陽性，而無法研判，4日再次採檢後確診，其餘344人檢驗陰性，將於4日晚間7時解除隔離，並依國防部安排離開檢疫場所，返家後需持續落實自主健康管理。

國防部強調，國防部納編海軍司令部編成關懷小組，將持續關懷、鼓勵並慰問官兵、學生及其家屬，期望所有人員平安健康，順利重返工作崗位。

國防部指出，國人的支持與鼓勵，是國軍最大的精神泉源與前進的動力，台北101將在今晚點燈，為國軍打氣、為國人鼓勵、為台灣加油，「國軍加油」幾個大字，輝煌在台北的夜空中，為守護國土主權的國軍官兵加油、打氣；也鼓舞海軍士氣，在面對千斤風、萬重浪的逆境中，依然挺立不搖，無所畏懼。

此外，國防部4日下午也在臉書粉專公布「逆浪前航」影片，肯定、嘉許敦睦遠航訓練支隊此行成功執行捍衛海疆及宣慰任務的辛勞及努力。影片指出「出航，是累積戰力的養分，海軍要有戰力，就得保持無止境的訓練」。

國防部藉由影片，力挺海軍，向國人表示「謝謝國人的關心與祝福，我們會儘快平安重回崗位，頂千斤風萬重浪，為國家屏障海疆」。

國防部強調，只要有敵情威脅存在，國軍就不會停止或降低訓練的強度與難度，共軍近來多次以機、艦擾臺，不僅對區域安全造成嚴重的影響，更可以看出，敵人並不會因爲疫情嚴峻，而減少對國家安全的威脅，軍民同心防疫之際，國軍的戰備訓練一刻也不敢鬆懈。

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