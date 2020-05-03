　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三傳指引「看妳床頭櫃」！她驚見示威字句：妳不在我就進來睡了…瞬間崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲小三臉書留指引，正宮驚見床頭櫃上「示威紙條」崩潰提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻2019年6月間收到一名女子傳來的臉書訊息，「請你老公別來找我了」，接著依照指示到床頭櫃找到紙條，這才知道老公竟背叛婚姻，小三還囂張嗆聲，「妳不在，我就進來睡了」，讓她大受打擊決定向小三求償。高雄簡易庭日前判小三應賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮主張，2019年9月間她收到小三（小乃）用臉書傳的訊息「請妳看妳床頭櫃的紙條吧…別再什麼感動了。請妳也別再讓妳的老公來找我了，他說沒有我，他每天都想死。我不想為了那個沒種的男人再心軟，再幫他騙你了」，她依照訊息指示，在床頭櫃發現一本記事紙本。

紙本上記載，「想要交給神明來處理，是她看到還是他看到呢？很好奇」、「其實妳怎麼會去修什麼心理學呢？妳連身邊的他都處理不好了，他想要自殺的心」、「其實我也不想這樣，但那種心靈相通，怎麼辦呢？」、「妳不在，我就進來睡了，很抱歉」、「可以守住他的心嗎？我很心疼他」、「我曾離開的，但他像失了魂似的，我們又在一起了」、「別生氣. 一切都是命運的安排.2019.5.24」。

正宮細細讀完內容後得知丈夫出軌的事實，小乃甚至還趁著自己不在家時，進入她的房間內與她的丈夫發生親密關係，讓她痛苦不堪，決定向小乃提告求償50萬元，人夫也出庭作證，「小乃知道我已婚」、「也有在我家發生關係」。高雄簡易庭勘驗各項事證後，判小乃應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好：甜死人…老公驚見崩潰

公司茶水間「壞壞6分鐘」！小三吃早餐又健身…甜喊：老公～新婚妻一見傻了

殺警案惹議！粉專「2436字」談精神鑑定…提酸民罵裝病：10個專業醫來也講不贏

ET快訊
規定每天都要壞！美魔女嬌喊：一餐不能低於1千..他被發洩受不
醫師夫妻擠窗邊「肉身護3子」仍命喪大火！警消曝鼻酸現場：想多
全台有感！11:24東部外海5.9「今年最大震」　一周內不排
花東海域11：24規模5.9地震！最大震度4級
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄醫生世家5人葬火窟　還原警消驚險搶救113分鐘！鄰目睹：她窗邊喊救命

小鮮肉躺旁邊飢渴扒褲！半夜喊：一兩下就好…猛拉卻「刮傷頭頭」　他崩潰掙扎

高雄惡火奪5命..醫師夫妻擠窗邊「肉身護3子」！警消鼻酸：想多爭取一點時間

「我們盡量救」...高雄惡火釀5死！父母+3稚子命喪火窟　家屬心碎痛哭倒地

規定每天都要壞！美魔女嬌喊「我是望族」：一餐不能低於1千…他被發洩受不了

台中酒駕男拒檢催油門連撞3車翻覆　5人狼狽逃出乘客連坐處分

夫待小三愛巢4hrs…甜稱「老婆」！正宮跟蹤蒐證怒告　「畫質不佳」敗訴

醫生世家5人慘死火窟　關鍵原因曝！木造裝潢+內部正裝修…

狂囤50片口罩上網賣　這2點超母湯！批發、零售7人下場慘

連假不平靜！彰化民宅廚房竄濃煙　4人被救出1女嗆傷

躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

神隱超過20天！金正恩公開現身 燦笑出席工廠剪綵金與正陪身旁

警鈴狂響！三寶硬闖平交道卡中間 女伴急撐柵欄...他傻眼：白癡嗎？

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

高雄醫生世家5人葬火窟　還原警消驚險搶救113分鐘！鄰目睹：她窗邊喊救命

小鮮肉躺旁邊飢渴扒褲！半夜喊：一兩下就好…猛拉卻「刮傷頭頭」　他崩潰掙扎

高雄惡火奪5命..醫師夫妻擠窗邊「肉身護3子」！警消鼻酸：想多爭取一點時間

「我們盡量救」...高雄惡火釀5死！父母+3稚子命喪火窟　家屬心碎痛哭倒地

規定每天都要壞！美魔女嬌喊「我是望族」：一餐不能低於1千…他被發洩受不了

台中酒駕男拒檢催油門連撞3車翻覆　5人狼狽逃出乘客連坐處分

夫待小三愛巢4hrs…甜稱「老婆」！正宮跟蹤蒐證怒告　「畫質不佳」敗訴

醫生世家5人慘死火窟　關鍵原因曝！木造裝潢+內部正裝修…

狂囤50片口罩上網賣　這2點超母湯！批發、零售7人下場慘

連假不平靜！彰化民宅廚房竄濃煙　4人被救出1女嗆傷

殺警案判強制就醫5年　侯友宜：應考慮修刑法提高至30年

封城被困在家...2隻罕見「神級巨鳥」闖城歡樂送！　貼窗直盯小狗嚇瘋

尋母半世紀　麻豆警母親節前夕讓一家人團圓

金正恩「用假名瑞士留學4年」　師生憶：和善、熱愛籃球的鄰家男孩

Lisa遭死亡威脅「我要殺她槍準備好了！」　恐怖網友P墳墓圖惡毒詛咒

高雄醫生世家5人葬火窟　還原警消驚險搶救113分鐘！鄰目睹：她窗邊喊救命

油價明天起調漲0.1元　加油要快才能省荷包

仍在疫情風暴中！4月出口金額有壓力　估較去年同期衰退「連二黑」

高雄防疫兵推！韓國瑜嘆做什麼被扣「罷韓投票」：這想法很狹隘

銅板價10元還有找！全台最夯「TOP20泡芙店」來了　甜點控先筆記

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

社會熱門新聞

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好

人妻興奮報告懷孕　夫：我結紮了

公司茶水間「激情6分鐘」！小三吃早餐又健身

快訊／高醫前院長住家惡火5死

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

殺警案醫被罵　圈內人曝鑑定內幕

檢問「如果是親友還會不會殺」　殺警案嫌：不會！

7年連殺3女　心魔殺手陳昆明兩度逃死

夫為3幼子打2份工　妻找「能幹的男人」同居

駕駛開門擊落騎士　後方機車再輾頭慘死

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命

更多熱門

相關新聞

罷韓最大看板清晨5點遭火速拆除！

罷韓最大看板清晨5點遭火速拆除！

高雄市罷韓團體「WeCare高雄」在新興區中山、青年路口設置最大的罷韓看板今3日遭高市府火速拆除，而這已是第三面看板遭市府依法拆卸。對此，WeCare高雄認為，高市府清晨5點35分就上工，「根本是超高效率」，覺得市府刻意選擇性執法，不過據了解，該看板的確有補件申請，環保局認為「資料不齊全」才會依法要求拆除。

快訊／高醫前院長住家惡火5死

快訊／高醫前院長住家惡火5死

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

新冠疫情難飛台灣　陸籍男跨海求助超級任務

新冠疫情難飛台灣　陸籍男跨海求助超級任務

關鍵字：

高雄小三床頭櫃示威

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「五一金正恩」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

快訊／11：24地牛翻身！　初判震度3級

羅志祥「危險對話」被挖出！

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

夫婦西非返台確診　空服：上機狂吃喉糖

國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好

周揚青「一個符號」酸爆愷樂！

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

收到簡訊2週…男突味覺異常：我有新冠肺炎！醫見「整片消失」驚

更多

最夯影音

更多
躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？

躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？
疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面