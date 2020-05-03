小三傳指引「看妳床頭櫃」！她驚見示威字句：妳不在我就進來睡了…瞬間崩潰

▲小三臉書留指引，正宮驚見床頭櫃上「示威紙條」崩潰提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻2019年6月間收到一名女子傳來的臉書訊息，「請你老公別來找我了」，接著依照指示到床頭櫃找到紙條，這才知道老公竟背叛婚姻，小三還囂張嗆聲，「妳不在，我就進來睡了」，讓她大受打擊決定向小三求償。高雄簡易庭日前判小三應賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮主張，2019年9月間她收到小三（小乃）用臉書傳的訊息「請妳看妳床頭櫃的紙條吧…別再什麼感動了。請妳也別再讓妳的老公來找我了，他說沒有我，他每天都想死。我不想為了那個沒種的男人再心軟，再幫他騙你了」，她依照訊息指示，在床頭櫃發現一本記事紙本。

紙本上記載，「想要交給神明來處理，是她看到還是他看到呢？很好奇」、「其實妳怎麼會去修什麼心理學呢？妳連身邊的他都處理不好了，他想要自殺的心」、「其實我也不想這樣，但那種心靈相通，怎麼辦呢？」、「妳不在，我就進來睡了，很抱歉」、「可以守住他的心嗎？我很心疼他」、「我曾離開的，但他像失了魂似的，我們又在一起了」、「別生氣. 一切都是命運的安排.2019.5.24」。

正宮細細讀完內容後得知丈夫出軌的事實，小乃甚至還趁著自己不在家時，進入她的房間內與她的丈夫發生親密關係，讓她痛苦不堪，決定向小乃提告求償50萬元，人夫也出庭作證，「小乃知道我已婚」、「也有在我家發生關係」。高雄簡易庭勘驗各項事證後，判小乃應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

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