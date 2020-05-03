快訊／高醫前院長住家惡火5死！鐵窗阻逃生路　女兒、女婿、3外孫葬身火窟

▲火警當下屋內5人受困，警消陸續將傷者救出，但均已無生命徵象。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市三民區大連街一棟透天民宅3日上午7時許傳出火警，警消初步調查，屋主為高醫賴姓前院長，是心臟科權威，受困的2名大人、3名稚童分別是賴前院長的女兒、女婿、以及3名外孫，無奈當現場警消將5人救出時，均已無生命徵象，經送往高醫搶救後，仍宣告回天乏術，5人均死亡。

高雄市消防局上午7時01分獲報，位於大連街一處5層樓透天民宅傳出火警，起火點疑似位於3樓處，火煙順著樓道不斷上竄，當警消趕抵現場時，整棟民宅窗內火舌晃動、焦黑濃煙不斷竄出。現場指揮官陳明桐指出，因屋內正在內部裝修，加上鐵窗阻隔，濃煙無法及時散出，所以讓搜救過程產生難度。

經初步了解，該棟民宅為高醫賴前院長住家，一家7口長居在此已有20餘年，火警發生當下，賴前院長自3樓處逃生，脫離火場，但38歲的女兒、40歲的黃姓女婿、以及1到4歲不等的3名外孫皆仍受困屋內，警消獲悉後立即展開救援，陸續將5人救出，但無奈傷者脫困後，均已無生命徵象。

據悉，賴前院長的女兒目前為高雄長庚醫師，女婿則是健仁醫院醫師，一家人均是醫生背景，案發後一家5口送往高醫搶救，但5人已無呼吸心跳，身上也有燒灼痕跡，情況並不樂觀，經急救後仍然宣告無效，5人均亡。