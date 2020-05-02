國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好：甜死人…老公驚見崩潰

▲台中一名體育老師偷吃同校女師，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名已婚體育老師阿宏（化名）與同校已婚女師小乃（化名）擦出愛火，2人展開一段不倫戀！小乃丈夫驚覺戴綠帽後，傳訊給阿宏老婆，「我太太跟妳先生有不正常關係」，這才揭露姦情。阿宏老婆氣炸提告，台中高分院審理後，判阿宏與小乃應各賠償阿宏老婆30萬元，全案確定。

阿宏老婆主張，阿宏在一間國中擔任體育老師，小乃則是同間國中的體育老師，2人2016年間因為一起準備升等主任而朝夕相處，孰料，小乃明知道阿宏已婚，竟然還與他發生婚外情，2017年4月25日自己接到小乃丈夫的簡訊，「我的太太在XX國中任教，跟妳的先生有不正常的關係」，這才知道遭丈夫背叛，內心大受打擊決定提告，提出對話截圖向丈夫求償80萬元、向小乃求償120萬元。

阿宏辯稱，就算妻子有對話截圖，也難以認定有婚外情，且夫妻2人多年來因為諸多因素導致婚姻產生裂痕，夫妻關係早就有名無實，認為妻子的求償金額過高；小乃則稱，對話截圖是丈夫非法取得的，不能當作證據，且阿宏老婆也沒能舉證2人有什麼逾越一般社交行為導致侵犯配偶權的情形，希望法官能將訴訟駁回。

但法官勘驗對話內容發現，阿宏曾傳訊息，「6、7月先處理單身」、「我會好好照顧妳的」、「相信我！一定會帶著妳」、「我們的房子裏可以聽到歡笑聲跟歌聲」、「喜歡水裏抱著妳」、「想妳了」、「不過我是真的想妳」；小乃也陸續回，「在水裡抱抱，甜死人」、「愛我、想我」、「我一概否認…直到大叔單身、廊香到手」、「女婿真是用心」、「岳母一定開心」等語，不採信2人說詞。

台中地方法院判阿宏、小乃應各給付30萬元給阿宏老婆，案經上訴，台中高分院將上訴駁回，不得上訴；另外，小乃老公事發後與小乃離婚，並告上法庭，法院判阿宏應賠償小乃老公30萬元確定，小乃則因與丈夫成立訴訟外和解撤回訴訟。

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