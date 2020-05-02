公司茶水間「激情6分鐘」！小三吃早餐又健身…甜喊：老公～新婚妻一見傻了

▲新婚半年就外遇，他偷吃同事還在茶水忘情撫摸，小三下場曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫與妻子新婚才半年，竟被老婆發現與女同事搞外遇，還用「老公」、「老婆」互稱彼此，除了一起到台南甜蜜出遊之外，2人甚至還在公司茶水間內親密接觸，讓正宮得知瞬間氣炸，並告上法庭求償20萬元。橋頭簡易庭審理後，判女同事要賠償正宮8萬元，可上訴。

正宮主張，與老公在2018年2月初結婚（2019年11月離婚），沒想到同年8月間她竟在老公的手機簡訊中發現，老公與女同事小乃（化名）竟用老公、老婆互稱，同年10月份一起到台南出遊，同年12月又在公司的茶水間內擁抱、親吻、摸胸、摸臀等，這3項行為讓她瞬間氣炸，決定提告分別求償5萬、5萬、10萬，共計20萬元。

對此，小乃辯稱，她是2018年11月才知道正宮的存在，傳訊叫人夫老公是「誤傳」，而人夫傳訊息叫他老婆則是人夫的個人行為，她並沒有回應；2人當時到台南健身，並非單獨赴出遊，同行還有其他有人；至於茶水間裡頭的親密舉動，則是人夫「性騷擾」。

但橋頭簡易庭勘驗人夫與小乃的簡訊、LINE對話卻發現，雙方曾傳訊息，「謝謝老公的早餐，很好吃！我要去運動囉~！」、「今天老婆早安啊，我下班了！鮮奶就放在櫃子裡~ 」，LINE對話框內容也能跟簡訊內容的「早餐」、「運動」相呼應，可見小乃與人夫間準備早餐及運動已成為日常話題。

另外，針對小乃喊「性騷擾」，簡易庭勘驗監視器畫面發現，小乃並沒有制止、抗拒的反應，且其中一次的期間更長達6分鐘，不採信2人說詞，判小乃應賠償正宮8萬元，全案仍可上訴。

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