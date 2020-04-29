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好市多開賣炸雞了！蒜辣口味一組89元　網「超真實評價」洗版

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▲▼好市多開賣炸雞。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多開賣炸雞。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／董美琪報導

好市多熟食販賣部近日推出新產品「蒜香炸雞」及「起司牛肉漢堡」，引起網友躍躍欲試，紛紛上網搜尋評價。不過網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」陸續po心得文，評價正反熱議。

好市多推出2樣新產品，不過多數人重點都落在特別的「蒜香炸雞」，因為好市多出炸物很難得，也引起網友好奇。網友27日先在臉書團上分享「好市多開始賣炸雞了！」，並表示「蒜香炸雞、(辣)一支棒腿+一塊腿排89元，很簡單地用一個紙袋裝起來給你，口味很像麥當勞，那種冷凍預炸過的炸雞，外皮不會很厚、吃起來酥酥的，口感除了有點蒜味外，不吃辣的人會覺得有點辣。」他表示，雖然走到車上開嗑，外皮不太酥了，但結果吃起來湯汁蠻多的。

請繼續往下閱讀...

▲▼好市多開賣炸雞。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多開賣炸雞。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

還有一位網友28日也po文表示，「蒜辣炸雞 GARLIC SPICYCHICKEN（微辣）名稱寫蒜辣，其實沒有多辣，就是微辣而已，辣度沒有麥當勞勁辣雞腿堡的雞腿排那麼辣，外層的麵衣酥脆，而把麵衣撥開，雞皮黏著麵衣和雞腿本身就直接分開，雞腿算是嫩又有汁，腿塊吃起來也沒有柴」認為這樣一組$89很划算，想嚐鮮可以買來試試。

不少網友看了紛紛也分享心得，不過正反兩極「我覺得好吃耶」、「好像麥當勞炸雞」、「是紅龍炸雞嗎？」、「好吃！！對於我這愛吃粉皮的人來說...皮炸到酥脆且又有肉汁」、「粉厚又濕，昨天被雷到」、「剛也有買，是剛出爐的，CP值覺得還行」。

▲▼好市多開賣炸雞。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多販賣部擺出新品促銷牌子。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

但也有很多網友吃完不滿意，「皮根本是軟爛」、「今天買了3組，但覺得cp值太低」、「胖老爹比較好吃」、「味道真的⋯⋯⋯還好」、「今天買來嘗鮮，結果很普，跟麥當勞的差多了，皮也沒說多酥脆，說叫蒜辣炸雞卻吃不到蒜更沒有辣，肉也沒特別入味，外面胖老爹屌打」、「這個價位還是烤雞比較划算」。

至於一個129元的「起司牛肉漢堡」，由於受到疫情影響，不能內用，網友認為「因為不能現場吃，經歷30分鐘路程回家吃，這個起士牛肉漢堡也冷掉了，只能圖個溫飽而已，如果對漢堡高標的民眾，請洽各大速食店」、「現場吃，起司都沒融，涼涼的，不會再買」。

▲▼好市多開賣炸雞。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多開賣炸雞、起司牛肉漢堡。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

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