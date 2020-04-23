　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多自有品牌鮮乳「能保存70天」！網曝8字解答　包裝揭密商業殺菌法

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好市多鮮乳漲價 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多鮮乳相當受消費者歡迎 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）進軍台灣多年，其中榮登「明星商品」的絕對有自有品牌「科克蘭（Kirkland）全脂鮮乳」。不過就有人發現，這款鮮乳未開封的保存期限長達70天，好奇問卦「為什麼COSTCO的牛奶可以保存70天？」話題引發熱議，不少人點出箇中秘辛，其實就是「高溫殺菌、真空密封」。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「為什麼COSTCO的牛奶可以保存70天？」文中表示，「剛才發現COSTCO的鮮奶（那個什麼柯克蘭）保存期限是70天（但開封後7天），但一般其他家的鮮奶保存期限好像都頂多一兩周而已，為什麼COSTCO的鮮奶可以保存這麼久啊？是有什麼黑科技啊？有沒有八卦啊？」

請繼續往下閱讀...

 ▲▼好市多鮮乳漲價 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

 ▲網友好奇為什麼好市多鮮乳可以保存70天 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，網友們紛紛給出解答，「開封前的滅菌程度」、「高溫殺菌真空密封」、「殺菌確實啊」、「牛奶其實可以保存很久，在滅菌確實且不開封的情況下」、「不開封的情況啊！一開封就跟一般鮮乳一樣的保存期限了」、「你必須先搞清楚為什麼牛奶會變質」、「高溫殺菌過了。」

事實上，科克蘭全脂牛乳的包裝上就有寫明殺菌方式，「極高溫瞬間商業殺菌（138℃殺菌，殺菌時間最少2秒）」，保存方法則是要冷藏4℃以下，開封後要在7天內喝完，不能離開冷藏環境超過30分鐘。說明上還強調「本產品是用極高溫瞬間商業殺菌（Ultra Pasteurized），未開封前能保存70天」。

ET快訊
羅志祥被爆已有「新網紅女友」！　迅速扶正原因曝光
周揚青10天前脫口：和蝴蝶槓上了！對照前任「偷吃旗下女藝人」
獨／北市封城兵推採「紐約模式」！　完整細節曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多自有品牌鮮乳「能保存70天」！網曝8字解答　包裝揭密商業殺菌法

低溫下探14°C！北台灣今夜至明晨最冷　再下一天雨...周末各地天氣曝

善耕365／疫情裡的雲端對話：「虛擬志工」興起中

光速抵達面試「下秒悲催2度傷害」　失業妹：電話打心酸的嗎！網卻喊恭喜

8萬人粉絲團「羅志祥不乖~逼我復出」　空白8個月強勢回歸...網讚爆蓋高樓

她上工2週「意外露出刺青被開除」　網暖安慰...推測主因不單純

南投少棒隊創紀錄　代表台灣進軍美國小馬聯盟世界少棒錦標賽

長榮航空自救！啟動專案事假2.0　「請假達3天、就送1天給薪」

磐石艦全員完成抗體檢驗　陳時中：需待資料完全、由團隊綜合研判

磐石艦中市確診官兵新增1足跡　咖啡店停業市府急消毒

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

好市多自有品牌鮮乳「能保存70天」！網曝8字解答　包裝揭密商業殺菌法

低溫下探14°C！北台灣今夜至明晨最冷　再下一天雨...周末各地天氣曝

善耕365／疫情裡的雲端對話：「虛擬志工」興起中

光速抵達面試「下秒悲催2度傷害」　失業妹：電話打心酸的嗎！網卻喊恭喜

8萬人粉絲團「羅志祥不乖~逼我復出」　空白8個月強勢回歸...網讚爆蓋高樓

她上工2週「意外露出刺青被開除」　網暖安慰...推測主因不單純

南投少棒隊創紀錄　代表台灣進軍美國小馬聯盟世界少棒錦標賽

長榮航空自救！啟動專案事假2.0　「請假達3天、就送1天給薪」

磐石艦全員完成抗體檢驗　陳時中：需待資料完全、由團隊綜合研判

磐石艦中市確診官兵新增1足跡　咖啡店停業市府急消毒

床的擺放超多講究！4大必知「眉角」一次看…錢就滾滾來

羅志祥自爆開趴玩超大！　拴狗鍊爬上街、跟「李姓少女」互舔恥毛

王令麟體恤醫護！憑證上網登錄4步驟　自然美醫美級保養品呵護您

羅馬尼亞直擊》醫護人員爆出走潮！護士遭鄰居潑消毒水

本土劇女星嘉義漁港賣魚　李又汝架勢十足被封「最美魚販」

王建煊爆罹癌！攝護腺癌分1到4期　存活率＆治療方式一次解答

4男1女上山下海「打野味」　型男主廚鮑魚端上桌

中職／不讓羅傑斯太累　與悍將3連戰首場推米蘭達

情侶開心遊澎湖！跨海大橋騎車自撞害女友失明　分手後挨告

雷納德捍衛「巨掌」商標怒告Nike　判決出爐！可愛律師坦言失望

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

韓國瑜要罰不配合疫調24名官兵　陳時中：沒法源

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

陳時中說「沒義務」　高市府：5點準時開罰

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

4縣市大雨特報！全台連下2天降雨熱區出爐　周五晨最冷

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

艦兵穿軍服怎開房？前艦長揭內幕

即／高雄第12例確診官兵！24名拒絕疫調其中1人

懲處陳道輝　他點名：你最該負責

疫情害慘業績！館長講到快落淚

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」

更多熱門

相關新聞

舞王形象重創　鄉民唏噓：07-10年紅炸

舞王形象重創　鄉民唏噓：07-10年紅炸

周揚青23日承認與羅志祥分手，分手信中揭開許多不為人知的祕密，包括頻繁約砲、私底下和兄弟們對女生很不尊重等。話題在PTT引發議論，不管是訕笑、嘲諷還是八卦，各種話題都圍著羅志祥。就有網友不勝唏噓，直呼羅志祥曾扛起台灣偶像劇，也曾出許多口水歌，「你不要看現在一直被酸，小豬以前真的超紅的好不好。」

想換iPhone問：平均順暢用幾年？果粉解答

想換iPhone問：平均順暢用幾年？果粉解答

「藥局有望退場？」　超商這一幕他秒搖頭

「藥局有望退場？」　超商這一幕他秒搖頭

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

新加坡珍奶之亂畫面曝「像周年慶現場」

新加坡珍奶之亂畫面曝「像周年慶現場」

關鍵字：

好市多costco鮮乳保存高溫殺菌真空PTT

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

羅志祥還原「10年色戒」真相

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

羅志祥恐丟3.6億主持棒！　陸網友留言灌爆《創造營》、《極挑》

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面