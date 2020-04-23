好市多自有品牌鮮乳「能保存70天」！網曝8字解答　包裝揭密商業殺菌法

▲好市多鮮乳相當受消費者歡迎 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）進軍台灣多年，其中榮登「明星商品」的絕對有自有品牌「科克蘭（Kirkland）全脂鮮乳」。不過就有人發現，這款鮮乳未開封的保存期限長達70天，好奇問卦「為什麼COSTCO的牛奶可以保存70天？」話題引發熱議，不少人點出箇中秘辛，其實就是「高溫殺菌、真空密封」。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「為什麼COSTCO的牛奶可以保存70天？」文中表示，「剛才發現COSTCO的鮮奶（那個什麼柯克蘭）保存期限是70天（但開封後7天），但一般其他家的鮮奶保存期限好像都頂多一兩周而已，為什麼COSTCO的鮮奶可以保存這麼久啊？是有什麼黑科技啊？有沒有八卦啊？」

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▲網友好奇為什麼好市多鮮乳可以保存70天 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，網友們紛紛給出解答，「開封前的滅菌程度」、「高溫殺菌真空密封」、「殺菌確實啊」、「牛奶其實可以保存很久，在滅菌確實且不開封的情況下」、「不開封的情況啊！一開封就跟一般鮮乳一樣的保存期限了」、「你必須先搞清楚為什麼牛奶會變質」、「高溫殺菌過了。」

事實上，科克蘭全脂牛乳的包裝上就有寫明殺菌方式，「極高溫瞬間商業殺菌（138℃殺菌，殺菌時間最少2秒）」，保存方法則是要冷藏4℃以下，開封後要在7天內喝完，不能離開冷藏環境超過30分鐘。說明上還強調「本產品是用極高溫瞬間商業殺菌（Ultra Pasteurized），未開封前能保存70天」。