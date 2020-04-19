磐石確診8例高雄足跡costco也中了！全台首次大規模封7館　市府：只出不進

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達／高雄報導

中央疫情管制中心在19日宣布磐石軍艦當中有24例的新冠肺炎確診病例，而高雄市政府隨後宣布總共有8例在高雄，經過緊急疫調之後，採取相關防疫作為，將針對好市多（Costco）大順店在內的7個場館進行封館消毒1天，之後再由衛生局判斷是否重啟營業，這也是全台灣首次大規模一次性的封館。

▲瑞豐夜市 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在19日下午兩點中央疫情管制中心宣布新增21名磐石軍艦確診官兵案例之後，高雄市政府立刻表示在當天下午五點緊急召開疫情會議，因為包含前一天已知道的3例，總共有24例，其中有8例是在高雄，而高雄市政府在3個小時之內進行相關疫調後，框列了7處場館，分別是漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球館以及小港郵局，將要封館消毒。

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▲▼高雄市府級應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市政府宣布緊急封閉7館來消毒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經發局長伏和中表示：「這是為了市民安全所採取的措施，從現在即時開始，我們會要求他們去過的百貨公司跟店家要立即廣播宣佈他們曾經有來過這個地方，我們也希望所有市民能做好自主管理，保護好、保持好社交距離，戴口罩，我們也要求所有這些百貨跟賣場相關的同仁，必須立即全面性的量體溫，如果有任何不適要立即跟主管報告，做健康的相關維護，而目前已經公佈的場域只出不進，我們不希望再有其他人到現場進行相關消費」。

而且伏和中也強調，現在公佈的7個場館都要在20日當天封館一天，做相關的清消工作，也要對相關的人員進行身體健康的相關了解，至於一天之後，是否要開館營業，就要等衛生局來了解之後再宣布。

▲高雄市政府19日下午召開應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

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