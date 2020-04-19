　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

磐石確診8例高雄足跡costco也中了！全台首次大規模封7館　市府：只出不進

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達／高雄報導

中央疫情管制中心在19日宣布磐石軍艦當中有24例的新冠肺炎確診病例，而高雄市政府隨後宣布總共有8例在高雄，經過緊急疫調之後，採取相關防疫作為，將針對好市多（Costco）大順店在內的7個場館進行封館消毒1天，之後再由衛生局判斷是否重啟營業，這也是全台灣首次大規模一次性的封館。

▲瑞豐夜市 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲瑞豐夜市 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在19日下午兩點中央疫情管制中心宣布新增21名磐石軍艦確診官兵案例之後，高雄市政府立刻表示在當天下午五點緊急召開疫情會議，因為包含前一天已知道的3例，總共有24例，其中有8例是在高雄，而高雄市政府在3個小時之內進行相關疫調後，框列了7處場館，分別是漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球館以及小港郵局，將要封館消毒。

請繼續往下閱讀...

▲▼高雄市府級應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

▲▼高雄市府級應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市政府宣布緊急封閉7館來消毒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府宣布緊急封閉7館來消毒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經發局長伏和中表示：「這是為了市民安全所採取的措施，從現在即時開始，我們會要求他們去過的百貨公司跟店家要立即廣播宣佈他們曾經有來過這個地方，我們也希望所有市民能做好自主管理，保護好、保持好社交距離，戴口罩，我們也要求所有這些百貨跟賣場相關的同仁，必須立即全面性的量體溫，如果有任何不適要立即跟主管報告，做健康的相關維護，而目前已經公佈的場域只出不進，我們不希望再有其他人到現場進行相關消費」。

而且伏和中也強調，現在公佈的7個場館都要在20日當天封館一天，做相關的清消工作，也要對相關的人員進行身體健康的相關了解，至於一天之後，是否要開館營業，就要等衛生局來了解之後再宣布。

▲高雄市政府19日下午召開應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市政府19日下午召開應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

【相關新聞閱讀】

LIVE／敦睦軍艦爆群聚！高雄佔8例「壓力大」召開應變臨時會議

快訊／全台首次！磐石艦確診8例在高雄　市府急封costco等7處大消毒

海軍8例確診在高雄！韓國瑜說重話「快給資料」：細胞簡訊公布740官兵足跡

影／敦睦艦隊3確診！高雄市衛生局曝「高風險群」：計程車司機

磐石艦飆24確診打臉蔡英文！綠委劉世芳怒轟海軍違2防疫指示

ET快訊
快訊／海軍敦睦1確診「設籍台北市」！接觸者21人…足跡遍及6
敦睦艦隊訪帛琉後爆24確診　外交部回應了
確診24官兵足跡遍全台！　「停留15分鐘以上民眾」最快今晚收
台中爆市府員工「接送染疫士官」沙鹿喝咖啡！　60同事全居家自
高雄確診8例...costco也中！全台首次大規模封7館　市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／海軍敦睦1確診「設籍台北市」！接觸者21人…足跡遍及6處

陳時中說明「已發3千通簡訊示警」　700海軍下船足跡遍全台

確診24官兵足跡遍全台！　「停留15分鐘以上民眾」最快今晚收簡訊

限時2天！家樂福「消費1元送1600元振興券」…8億元大放送

海軍8例確診在高雄！韓國瑜說重話「快給資料」：細胞簡訊公布744官兵足跡

磐石確診8例高雄足跡costco也中了！全台首次大規模封7館　市府：只出不進

首日預估送出30萬份！家樂福「消費1元送1600元」　4/20最後一天

宜蘭抹茶山「人龍」現蹤！爆山現場曝光　林管處說話了

敦睦艦隊5人在宜蘭確診隔離　均無宜蘭旅遊史

醫師憂「官兵女友」成疫調漏洞　600字解釋：男生待船上一個月，放假最想找誰？

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

快訊／海軍敦睦1確診「設籍台北市」！接觸者21人…足跡遍及6處

陳時中說明「已發3千通簡訊示警」　700海軍下船足跡遍全台

確診24官兵足跡遍全台！　「停留15分鐘以上民眾」最快今晚收簡訊

限時2天！家樂福「消費1元送1600元振興券」…8億元大放送

海軍8例確診在高雄！韓國瑜說重話「快給資料」：細胞簡訊公布744官兵足跡

磐石確診8例高雄足跡costco也中了！全台首次大規模封7館　市府：只出不進

首日預估送出30萬份！家樂福「消費1元送1600元」　4/20最後一天

宜蘭抹茶山「人龍」現蹤！爆山現場曝光　林管處說話了

敦睦艦隊5人在宜蘭確診隔離　均無宜蘭旅遊史

醫師憂「官兵女友」成疫調漏洞　600字解釋：男生待船上一個月，放假最想找誰？

快訊／海軍敦睦1確診「設籍台北市」！接觸者21人…足跡遍及6處

中職／翁瑋均技壓索沙主宰全場　曾豪駒讚100分代表作

敦睦艦隊訪帛琉後爆24確診　外交部回應了

陳時中說明「已發3千通簡訊示警」　700海軍下船足跡遍全台

中職／觸身球非索沙故意投　洪總：要投第一顆就中了

硬漢男星確診18天！裝葉克膜搶救「截斷右腳保命」 　妻曝手術情況

中職／ 樂天戰富邦全球首次板凳清空　美媒想起大聯盟

確診24官兵足跡遍全台！　「停留15分鐘以上民眾」最快今晚收簡訊

中職／林安可本季首轟！施子謙6局好投　統一7比4終止4連敗

中職／桃猿悍將板凳清空　國外記者也看熱鬧：美國style笑死

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

生活熱門新聞

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

快訊／新冠肺炎新增22人　確診來到420例！

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」

敦睦艦24人染疫　醫憂「官兵女友」成破口

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

軍艦官兵帛琉感染可能低　專家：感染源正在趴趴走

快訊／敦睦艦隊確診軍官台中3人足跡曝！共接觸22人

副司令向國人「致上最大歉意」！

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫曝風險

高雄佔8確診！韓重話：應視為鑽石公主號

磐石確診8例高雄足跡costco也中了！全台首次大規模封7館

「台灣」2字WHO官網被消失　專家一搜弔詭了

更多熱門

相關新聞

安倍的尺寸太小…日本人瘋搶正常Size口罩！

安倍的尺寸太小…日本人瘋搶正常Size口罩！

日本新冠肺炎疫情嚴重，在爆發初期也遲遲都沒有防疫行動，口罩、防護配備早已被掃購一空，直到3月東京疫情升溫，緊接多府、縣跟著淪陷，日本政府不得不承認疫情嚴峻，物資卻已貧乏、醫療體系也尚未準備周全。近日一段日本Costco進貨口罩，瞬間遭到民眾搶購一空，粗魯推擠的狀況完全與平時的溫和大相逕庭。

日本男星「刮鬍神器」美式賣場獨賣

日本男星「刮鬍神器」美式賣場獨賣

6.1億標下高新區地塊 Costco大陸第二間店選定蘇州

6.1億標下高新區地塊 Costco大陸第二間店選定蘇州

進好市多看到滿滿衛生紙　網曝原因

進好市多看到滿滿衛生紙　網曝原因

好市多「森林探險小木屋」殺對折網嗨爆

好市多「森林探險小木屋」殺對折網嗨爆

關鍵字：

好市多costco

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

快訊／新冠肺炎新增22人　確診來到420例！

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」

台中3確診軍官　足跡遍及竹苗中雲

敦睦艦24人染疫　醫憂「官兵女友」成破口

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面