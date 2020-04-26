好市多上架iPhone SE二代！網看價格喊「震撼」　現省651元

▲美式賣場好市多，圖為內湖店 。（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果新iPhone SE（iPhone SE2）於24日開賣，憑藉1萬4500元起步的超親民價格，不意外掀起爆量搶購潮，電信業者和通路商預估將一路缺貨至母親節。有網友發現，美式賣場好市多（Costco）線上購物25日悄悄上架新款iPhone，256GB款價格比官方定價便宜651元，還享有90天退貨服務，「震撼！」

網友25日晚間在Mobile01發文，表示在好市多線上購物網站發現iPhone SE2悄悄上架，3種容量都有，不過全部顯示缺貨中，似乎尚未正式開賣，「應該過幾天就會顯示有貨吧？至於賣場現場，我猜也快了吧！」

▲好市多線上購物已上架iPhone SE2，價格比蘋果官方便宜461至651元。（圖／翻攝好市多線上購物）

根據好市多網站價格顯示，iPhone SE2 256GB售1萬9349元、iPhone SE2 128GB售1萬5979元、iPhone SE2 64GB售1萬4039元。和蘋果官網訂價相比，256GB省651元、128GB省 521元、64GB則便宜461元。

消息一出，不少網友相當期待，「還有滿萬元六期跟140點的紅利金回饋」、「光90天退換貨就屌打了」、「過幾天可以考慮入不入手」。不過也有人認為折扣幅度不算特別大，建議再等等，「價格還好，地標13500更便宜，好市多優勢就退貨這項」、「不急著買5月下旬肯定電商開始庫存多促銷」、「蘋果入手標準不是定價9折以下嗎？」