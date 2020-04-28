人夫「網路交友」裝單身！2女被騙上床掏錢　一看全家福傻眼

▲阿志佯稱自己是單身員警，對2名女網友騙財又騙色。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

辭去員警工作20年的「阿志」，佯稱自己是現職單身員警，在網路交友社群交女伴，分別向「阿莉」及「阿嬌」詐騙52萬元、12萬元，結果事後遭追討，竟在網路惡意貼文毀謗「這女人到處加人臉書，靠自己有錢借人再跟人上床」等語，兩女得知阿志可惡行徑後，才驚覺一切都是騙局，憤而提告。

彰化地院一審審判長李淑惠審酌後認為，阿志行徑可惡，犯後毫無悔意、對家庭不忠不義，十足花心男，依詐欺取財罪及誹謗罪，各處徒刑1年4月、10月，合併執行2年，又犯散布文字毀謗罪，處2月徒刑，可易科罰金；沒收犯罪所得64萬元，被他花用的部份追徵其價額。

判決書指出，57歲的阿志，25歲至36歲從警，20年前離職後一直沒有找到穩定的工作，2017年透過單身交友社群先後認識阿莉及阿嬌，向2人佯稱自己在基隆警分局擔任員警，已離婚，因持槍與長官發生衝突，被調到高雄警分局，有訴訟要錢急用、繳納女兒房租還有註冊費等等，2女信以為真分別匯了52萬元、12萬元，卻有去無回。

當年10月間，阿嬌發現阿志與妻女全家遊照片才知被騙，要求阿志還款，他只還部分，其餘推稱女兒大學畢業後工作再還錢。另外，阿莉向基隆警局查證並無此人，驚覺遭騙財騙色，要求阿志還回12萬元，沒想到阿志卻到她的臉書留言「小心這個女人，到處加男人臉書、每天傳A片給別人、靠自己有錢借人然後再跟人上床。」貶損阿莉名譽。

法官認為，阿志明與妻女同住，理應克盡家庭職責，腳踏實地工作，卻卻罔顧丈夫角色，在網路謊稱單身及從事警職花心在外，誘騙女子財色，被識破後找理由推託和拒絕還款顯見心術不正，品格不佳，對配偶，對家庭不忠不義，十足騙子，網路蠹蟲，迄今無反省之意，態度甚差，應從重量刑。

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